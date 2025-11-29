Advertisement
Zionism नाज़ीवाद से खाता है मेल बोलने वाली ब्रिटेन की मुस्लिम डॉक्टर निलंबित

Britain Doctor on Israel Hamas War: ब्रिटेन की एक डॉक्टर को 12 महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने यहूदी विरोधी टिप्पणी की और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का समर्थन किया.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 29, 2025, 09:21 AM IST

Britain Doctor on Israel Hamas War: ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) में काम करने वाली 31 साल की डॉक्टर रहमे अलअदवान को गंभीर आरोपों के चलते 15 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. उन पर सोशल मीडिया पर तथाकथित यहूदी-विरोधी टिप्पणियां करने, आतंकवाद के समर्थन वाली बातें लिखने और इज़रायल एवं ब्रिटिश यहूदियों पर निशाना साधने के आरोप लगाए गए हैं.

क्या है रहमे पर आरोप?

रहमे अलअदवान एक सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक ट्रेनी और ट्रॉमा विशेषज्ञ हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर कई पोस्ट लिखीं, जिनमें उन्होंने Jewish supremacy का आरोप लगाया, इज़रायलियों को नाज़ियों से भी बदतर कहा, हमास और 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन किया, अक्टूबर 7 को इज़रायल के अपमानित होने का दिन बताया, हमास सदस्यों को 'शहीद' बताया और साथ ही कहा कि मैं अभी फ़िलिस्तीनी सशस्त्र प्रतिरोध में शामिल हो सकती हूँ.

ब्रिटेन के मुख्य रब्‍बी पर भी विवादित टिप्पणी

एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने ब्रिटेन के मुख्य रब्बी एफ्राइम मिर्विस को genocide murderer कहा. मैनचेस्टर की एक सिनेगॉग में यौम किप्पुर पर हुए हमले (जिसमें दो यहूदी मारे गए) की मीडिया कवरेज को उन्होंने Jewish supremacy का उदाहरण बताया. उन्होंने लिखा,"मैनचेस्टर में चार यहूदियों की जान 53 गाज़ावासियों की जान से ज्यादा मायने रखती है? यह नस्लवाद है और Jewish supremacy है."

अलअदवान ने कुछ पोस्टों में होलोकॉस्ट को 'fabricated victim narrative' कहा  और दावा किया कि Zionism नाज़ीवाद से मेल खाता है. उनके खिलाफ 200 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं, इसे बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई.

Jewish Chronicle के अनुसार, ब्रिटेन के नरल मेडिकल काउंसिल (GMC) को इस मामले में 200 से अधिक शिकायतें मिलीं, जिनमें जनता और यहूदी संगठनों दोनों की शिकायतें शामिल थीं. इसके बाद GMC ने मामला डॉक्टरों की ट्रिब्यूनल कमिटी को भेजा, जहां उनकी चिकित्सकीय अभ्यास योग्यता पर सवाल उठाए गए.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

