Delhi Riots 2020 Case: मुसलमानों को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खड़े किए फर्जी गवाह और सबूत; 97 बरी

Delhi Riots Case Investigation: दिल्ली की अदालतों ने हाल के महीनों में 2020 के दंगों से संबंधित कई मामलों में पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 17 ऐसे मामलों में पुलिस ने मनगढ़ंत सबूत और फर्जी गवाह पेश किए. इन सभी मामलों में अदालत ने दिल्ली पुलिस को उनके रवैये के लिए फटकार लगाते हुए 97 लोगों को बरी कर दिया. अब तक 116 मामलों में कोर्ट के फैसले आ चुके हैं.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम से कम 12 आदेशों में अदालतों ने पाया कि पुलिस ने 'आर्टिफिशियल' या काल्पनिक गवाह पेश किए. दो मामलों में गवाहों ने खुद अदालत को बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे बयान लिखवाए थे. एक जज ने टिप्पणी की कि 'एक अहम गवाह का अस्तित्व ही संदेह के घेरे में है और यह नकारा नहीं जा सकता कि वह व्यक्ति काल्पनिक हो सकता है.'

पिछले महीने एडिशनल सेशन के जस्टिस परवीन सिंह ने कहा था कि जांच अधिकारी द्वारा सबूतों में बड़े स्तर पर मिलावट की गई है. उन्होंने चेताया कि ऐसे मामलों से लोगों का कानून और जांच प्रक्रिया पर से भरोसा उठ जाता है. दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने पाया कि पुलिस को खुद पता था कि उनका केस 'गढ़ा हुआ' है, फिर भी उन्होंने आरोपियों की पहचान के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) कराना जरूरी नहीं समझा.

Add Zee News as a Preferred Source

2020 के दंगे और पुलिस की भूमिका पर सवाल

गौरतलब है कि साल 2020 के फरवरी महीना में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी. इस दंगे में कम से कम 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा जख्मी हुए. यह राजधानी की हालिया इतिहास की सबसे भयावह सांप्रदायिक हिंसा मानी जाती है. लेकिन अब अदालतों के आदेशों से साफ होता है कि इस हिंसा की जांच में गंभीर खामियां रहीं. अभियोजन पक्ष के कई मामलों को अदालतों ने पूरी तरह खारिज कर दिया.