Delhi Riots 2020 Case: मुसलमानों को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खड़े किए फर्जी गवाह और सबूत; 97 बरी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2927202
Zee SalaamIsrael Hamas War

Delhi Riots 2020 Case: मुसलमानों को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खड़े किए फर्जी गवाह और सबूत; 97 बरी

Delhi Riots Case Investigation: फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे. इस दंगे में कई लोग मारे गए थे. अदालत अब तक 97 लोगों को बरी कर चुकी है. अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:57 PM IST

Trending Photos

Delhi Riots 2020 Case: मुसलमानों को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खड़े किए फर्जी गवाह और सबूत; 97 बरी

Delhi Riots Case Investigation: दिल्ली की अदालतों ने हाल के महीनों में 2020 के दंगों से संबंधित कई मामलों में पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम 17 ऐसे मामलों में पुलिस ने मनगढ़ंत सबूत और फर्जी गवाह पेश किए. इन सभी मामलों में अदालत ने दिल्ली पुलिस को उनके रवैये के लिए फटकार लगाते हुए 97 लोगों को बरी कर दिया. अब तक 116 मामलों में कोर्ट के फैसले आ चुके हैं.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम से कम 12 आदेशों में अदालतों ने पाया कि पुलिस ने 'आर्टिफिशियल' या काल्पनिक गवाह पेश किए. दो मामलों में गवाहों ने खुद अदालत को बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे बयान लिखवाए थे. एक जज ने टिप्पणी की कि 'एक अहम गवाह का अस्तित्व ही संदेह के घेरे में है और यह नकारा नहीं जा सकता कि वह व्यक्ति काल्पनिक हो सकता है.'

पिछले महीने एडिशनल सेशन के जस्टिस परवीन सिंह ने कहा था कि जांच अधिकारी द्वारा सबूतों में बड़े स्तर पर मिलावट की गई है. उन्होंने चेताया कि ऐसे मामलों से लोगों का कानून और जांच प्रक्रिया पर से भरोसा उठ जाता है. दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने पाया कि पुलिस को खुद पता था कि उनका केस 'गढ़ा हुआ' है, फिर भी उन्होंने आरोपियों की पहचान के लिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) कराना जरूरी नहीं समझा.

Add Zee News as a Preferred Source

2020 के दंगे और पुलिस की भूमिका पर सवाल
गौरतलब है कि साल 2020 के फरवरी महीना में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी. इस दंगे में कम से कम 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा जख्मी हुए. यह राजधानी की हालिया इतिहास की सबसे भयावह सांप्रदायिक हिंसा मानी जाती है. लेकिन अब अदालतों के आदेशों से साफ होता है कि इस हिंसा की जांच में गंभीर खामियां रहीं. अभियोजन पक्ष के कई मामलों को अदालतों ने पूरी तरह खारिज कर दिया.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

delhi riotsdelhi riots 2020

Trending news

delhi riots
मुसलमानों को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस ने खड़े किए फर्जी गवाह और सबूत; 97 बरी
Uttar Pradesh news
रामलीला से पहले मुसलमानों के खिलाफ साधू- संतों की बड़ी मांग; CM योगी को लिखी चिट्ठी
ind pak match
Ind-Pak क्रिकेट मैच ज़हर है, लेकिन नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम पर प्यार लुटा रहे भारतीय फैंस
UP News
आजम खान को एक और केस में मिली बड़ी राहत; HC ने की इस केस में जमानत अर्जी मंजूर
Assam news
बांग्लादेशी बता डिटेंशन कैंप में किया बंद; कैंसर के इलाज के लिए मांगता रहा भीख, मौत
jammu kashmir news
कश्मीर के चिराग अब्दुल गनी भट की मौत, CM अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांली
India on Saudi Pakistan Security Pact
भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात
Saudi arabia news
सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार की नई एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम
​ NIA court on Malegaon bomb blast
Malegaon Bomb Blast के पीड़ितों को बॉम्बे HC से इंसाफ की उम्मीद; पेश किए गए दस्तावेज
iran news
तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी
;