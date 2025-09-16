Gaza खाली कराने पर भी हमास को हराना नामुमकिन: इजराइली सेना के अधिकारी का बड़ा बयान

Hamas: इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इस बीच चीफ़ ऑफ़ स्टाफ एयाल ज़ामिर का बयान का बयान आया है. उनका कहना है कि अगर गाज़ा शहर को खाली भी कराया जाए, तो हमास को हराना मुमकिन नहीं है.
Hamas: इज़रायल के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने हाल ही में हुई एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में कबूल किया है कि गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने के बाद भी हमास को पूरी तरह हराना संभव नहीं होगा.
इज़रायली मीडिया लीक के मुताबिक, ज़ामिर ने कहा कि सेना सरकार के घोषित टारगेट्स को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करने के बाद भी हमास की पूरी हार की मुमकिन नहीं है. उन्होंने अनुमान लगाया कि पूरे शहर पर कंट्रोल करने में छह महीने लग सकते हैं और क्लियरिंग ऑपरेशन इससे भी ज़्यादा समय ले सकता है.
गाज़ा पर इज़रायल के हमलों को 11 महीने हो चुके हैं. हेल्थ ऑफिसर्स के मुताबिक, अब तक 64,871 फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,64,000 से अधिक घायल हुए हैं. मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि हज़ारों लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं.
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत कई संगठनों ने इज़रायल पर वॉर क्राइम के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि नागरिक ढाँचे को निशाना बनाना, बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित करना और भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करना नरसंहार की कैटेगरी में आता है.
विश्लेषकों का मानना है कि ज़ामिर की टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि इज़रायल के जरिए ऐलान की गई रणनीति, हमास की सैन्य और राजनीतिक क्षमता का पूर्ण विनाश बिना लंबे कब्ज़े और भारी जनहानि के मुमकिन नहीं है.
इज़रायली सेना के पड़ोस-दर-पड़ोस आगे बढ़ने के बावजूद, हमास लड़ाके अब भी सुरंग युद्ध, घात लगाकर हमले और स्नाइपर हमलों के ज़रिए इज़रायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी स्पीड को धीमा कर रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इज़रायल को आदेश दिया है कि वह नरसंहार रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए और गाज़ा में मानवीय सहायता की इजाजत दे, लेकिन राहत एजेंसियों का कहना है कि मदद अब भी बहुत सीमित है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कई बार तत्काल सीजफायर की अपील कर चुकी है, मगर इज़रायली अधिकारियों का कहना है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक उनके टारगेट पूरे नहीं हो जाते.