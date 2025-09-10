Doha में हमास के अधिकारियों पर हमला, क्या बोला संगठन? अमेरिका ने किया बड़ा दावा

Hamas on Qatar Attack: दोहा में हमास के ऑफिस पर इजराइल ने हमला किया है. जिसके बाद अब फिलिस्तीनी संगठन का बयान आया है, जिसने इसे एक नाकामयाब हमला करार दिया है. पूरी खबर पढ़ें.
Hamas on Qatar Attack: इज़रायल ने मंगलवार को कतर में हमास के राजनीतिक नेताओं के मुख्यालय पर हमला किया. इस हमले में हमास के पांच मेंबर मारे गए. इनमें ग़ाज़ा से निर्वासित हमास चीफ खलील अल-हैय्या का बेटा भी शामिल था. हालांकि, हमास ने कहा कि इज़रायल का यह कोशिश उसकी वार्ता टीम की हत्या करने की नाकाम कोशिश साबित हुई है. बता दें, यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब हमास के टॉप लीडर्स ग़ाज़ा में सीजफायर पर अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे.
हमास ने कहा कि यह हमला उसकी युद्धविराम वार्ता टीम की हत्या की कोशिश थी, जिसमें इज़रायल नाकाम रहा. संगठन ने कबूल किया कि पांच सदस्य मारे गए हैं, लेकिन दावा किया कि नेतृत्व अब भी कायम है.
ऊर्जा-समृद्ध खाड़ी देश कतर, जो लंबे समय से हमास और इज़रायल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है, ने इस हमले की निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने कहा कि यह हमला धोखेबाज़ी था, लेकिन मध्यस्थता की भूमिका कतर की पहचान है और यह जारी रहेगी.
प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने कहा कि अमेरिका ने हमले की जानकारी कतर को तब दी, जब हमला पहले ही शुरू हो चुका था। उन्होंने इसे धोखेबाज हमला बताया।
अमेरिका ने कहा कि इज़रायल ने हमले से पहले उसे जानकारी दी थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस कार्रवाई से दूरी बना ली. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" कहा और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस बारे में अपनी चिंता साझा की है.
इज़रायल ने इस हमले की ज़िम्मेदारी खुद ली है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह कार्रवाई यरुशलम में हुए हमले और ग़ाज़ा में चार सैनिकों की मौत के बाद की गई है.