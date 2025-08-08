Netanyahu को कॉल कर चिल्ला पड़े ट्रंप; बोले, हमारे पास सबूत, जानें पूरा मसला?
Trump Angry on Netanyahu: अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू को लताड़ लगाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह फोन कॉल कर पीएम पर खूब चिल्लाए हैं, मामला गाजा ह्यूमेटेरियन सपोर्ट से जुड़ा हुआ है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 08, 2025, 11:15 AM IST

Netanyahu को कॉल कर चिल्ला पड़े ट्रंप; बोले, हमारे पास सबूत, जानें पूरा मसला?

Trump Angry on Netanyahu: ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है. इजराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से हाल ही में बात की थी. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम नेतन्याहू पर चिल्लाने भी लगे.

क्या है पूरा मामला?

एनबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच गाज़ा पट्टी में मानवीय संकट को लेकर हाल ही में हुई फोन बातचीत के दौरान माहौल इतना गरम हो गया कि यह बहस चीखने-चिल्लाने में बदल गई. रिपोर्ट में अज्ञात सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है 

कब है मामला?

ये कॉल 28 जुलाई की है, लेकिन मामला अब सामने निकलकर आया है. इससे पहले नेतन्याहू ने एक प्रोग्राम में कहा था कि गाज़ा में भुखमरी जैसी कोई हालात नहीं हैं. उनके इस बयान के अगले ही दिन ट्रम्प ने पब्लिकली कहा था कि वह नेतन्याहू की बात से ज्यादा सहमत नहीं हैं और गाज़ा में सच में भुखमरी है. ट्रम्प ने कहा कि आप इसे झूठा साबित नहीं कर सकते.

ट्रंप और नेतन्याहू से की बात

ट्रम्प की टिप्पणी के बाद नेतन्याहू ने तत्काल राष्ट्रपति से फोन पर बात करने की मांग की और कुछ घंटों बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई. एनबीसी के मुताबिक, फोन पर नेतन्याहू ने ट्रम्प से कहा कि गाज़ा में भुखमरी की खबरें हमास के जरिए गढी गई हैं और वहां भूख की इतनी समस्या नहीं है. 

नाराज हो गए ट्रंप

इस पर ट्रम्प ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए तेज़ आवाज़ में कहा कि उनके सहयोगियों ने उन्हें सबूत दिखाए हैं कि गाज़ा में बच्चे भूख से मर रहे हैं और वह इसे फेक कहकर टालने की बात नहीं सुनना चाहते. रिपोर्ट के मुताबिक, यह बातचीत ज्यादातर एकतरफा थी, जिसमें ट्रम्प ही अधिक बोल रहे थे और मुद्दा था गाज़ा में मानवीय सहायता की स्थिति.

व्हाइट हाउस और इज़राइल, दोनों के अधिकारियों ने इस फोन कॉल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

