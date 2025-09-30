Hamas को मिलेगी चेकमेट? ट्रंप और नेतन्याहू के इस दाव से बचना है बड़ा मुश्किल

Israel Hamas War Update: इजराइल और हमास के बीच जंग अब एक नया रुख ले चुकी है. इजराइली सेना गाजा शहर में दाखिल हो चुकी है और अंधाधुन हवाई हमले कर रही है. जिससे धड़ाधड़ आम लोग मर रहे हैं. लेकिन, इस बार ट्रंप और नेतन्याहू ने ऐसा दाव खेला है कि हमास के लिए काफी मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अमेरिका ने सीजफायर और बंधकों की वापसी के लिए एक प्रस्ताव रखा है और इस पर इजराइल ने हामी भर ली है और हमास के जरिए हामी भरना बाकि है. अब इसके बीच ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर हमास इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो वह इजराइल को खुली छूट दे देंगे. यानी इजराइल पर अमेरिका का थोड़ा जो दबाव है वह भी हट जाएगा और हमले और आक्रमक हो जाएंगे.

इजराइल पर नरसंहार के इल्जाम लगते आए हैं, तो यह उम्मीद करना कि इन हमलों में आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, एक बेवकूफी होगी. गाजा में अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह गाजा में जो कर रहा है उसे नरसंहार ही कहते हैं.

व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं ने पेश किया प्रस्ताव

व्हाइट हाउस में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर ट्रंप ने प्रस्ताव पेश किया. दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई, जबकि ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इसे नहीं मानता, तो अमेरिका इज़राइल को वह करने देगा जो ज़रूरी होगा. ट्रंप ने कहा, "इज़राइल को मेरा पूरा समर्थन होगा कि वह हमास के खतरे को पूरी तरह समाप्त करे." इस योजना के तहत ट्रंप खुद को गाज़ा के पुनर्निर्माण बोर्ड का अस्थायी अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं.

समझ लें क्या कहता है ट्रंप का सीज़फायर प्लान?

प्रस्ताव के मुताबिक, तुरंत सीजफायर लागू होगा और इसके 72 घंटे के अंदर हमास को सभी इसराइली बंधकों चाहे जिंदा हों या मरे हुए, सभी को लौटाना होगा. इसके बदले में इज़राइल 250 आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे कैदियों और 1,700 ग़ज़ावासियों को रिहा करेगा, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था.

सभी बंधकों की रिहाई के बाद, जो हमास सदस्य अपने हथियार छोड़ देंगे, उन्हें माफी दी जाएगी. प्लान में साफ किया गया है कि हमास मुस्तकबिल में गाज़ा की सरकार में कोई भूमिका नहीं निभा सकेगा. इज़राइल धीरे-धीरे अपने सैनिकों को गाज़ा से पीछे हटाएगा, लेकिन लंबे समय तक गाज़ा की सीमाओं के अंगर बफर ज़ोन बनाया जाएगा.

प्वाइंट्स में पढ़ें डोनाल्ड ट्रंप का गाजा के लिए सीजफायर प्लान

क्या है चैलेंज?

हमास बार-बार कह चुका है कि वह सत्ता छोड़ने और निरस्त्रीकरण (disarmament) की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा. इससे योजना का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है और संभावना है कि इज़राइल अमेरिकी समर्थन के साथ गाज़ा में अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दे.