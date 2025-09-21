फिलिस्तीनी झंडे जैसा ब्लाउज पहनकर संसद पहुंची डच MP, मना करने पर किया हैरतअंगेज काम
Dutch MP Palestine Dress: नीदरलैंड्स की संसद में एक एमपी फिलिस्तीनी झंडे का ब्लाउज पहनकर पहुंच गईं. इसके बाद कई पार्टियों ने इसका विरोध किया और उन्हें संसद छोड़कर बाहर जाना पड़ा. इसके बाद जो हुआ, उसने सब को हैरान कर दिया.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 21, 2025, 09:15 AM IST

फिलिस्तीनी झंडे जैसा ब्लाउज पहनकर संसद पहुंची डच MP, मना करने पर किया हैरतअंगेज काम

Dutch MP Palestine Dress: नीदरलैंड्स की संसद में गुरुवार, 20 सितंबर को बजट बहस के दौरान एक अनोखा राजनीतिक विरोध देखने को मिला. पार्टी फॉर द एनिमल्स (PvdD) की नेता और सांसद एस्थर ओवेहैंड को फिलिस्तीनी झंडे के रंगों वाली ब्लाउज पहनने के कारण सदन से बाहर जाने का आदेश दिया गया. इसके बाद उन्होंने जो किया उससे सब हैरान रह गए.

स्पीकर ने दिया दखल

संसद के अध्यक्ष और दक्षिणपंथी पार्टी PVV के नेता मार्टिन बोस्मा ने तटस्थ ड्रेसकोड का हवाला देकर ओवेहैंड को रोकने की कोशिश की. पहले उन्होंने संकोच दिखाया, लेकिन अन्य दलों के नेताओं के आपत्ति जताने के बाद इस बिना लिखे नियम को लागू कर दिया गया.

पहना तरबूज कलर का ब्लाउज

ओवेहैंड ने चुनौती दी कि यदि उन्होंने कोई नियम तोड़ा है तो उन्हें शारीरिक रूप से बाहर निकाला जाए. इसके बाद वह विरोध स्वरूप बाहर चली गईं. थोड़ी देर बाद वह वापस लौटीं, लेकिन इस बार उन्होंने तरबूज की डिज़ाइन वाली ब्लाउज पहनी हुई थी. तरबूज फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है. इस बार उन्हें बिना बाधा के अपने प्रस्ताव रखने का मौका मिला.

सोशल मीडिया पर भारी बवाल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयाय. समर्थकों ने उनकी साहसिकता की तारीफ की, जबकि आलोचकों ने इसे यूरोप में इज़रायल-फिलिस्तीन जंग को लेकर बढ़ती राजनीतिक खाई का प्रतीक बताया.

प्रतीकों की राजनीति

इसी सेशन के दौरान डेंक पार्टी के नेता स्टीफन वैन बार्ले ने फिलिस्तीनी झंडे का बैज लगाया, वहीं BBB पार्टी के सांसद इज़रायली बंधकों के समर्थन में पीले रिबन पहनकर आए. संसद में कोई औपचारिक ड्रेसकोड नहीं है, इसलिए यह अधिकार स्पीकर पर निर्भर करता है, और अक्सर ऐसे मामलों में विवाद खड़े हो जाते हैं.

ओवेहैंड ने क्या कहा?

ओवेहैंड ने कहा कि उन्होंने ये ड्रेस जानबूझकर फिलिस्तीन के समर्थन में पहनी थी. उन्होंने डच कैबिनेट पर आरोप लगाया कि वह गाज़ा में हो रहे नरसंहार को मानने और कार्रवाई करने से इनकार कर रहा है.

इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में उन्होंने कहा,"जब कैबिनेट नरसंहार को मानने और कार्रवाई करने से मना करता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते रहें." गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में अब तक 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,65,000 से ज्यादा घायल हुए हैं.

