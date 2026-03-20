मलबे और खामोशी के बीच गाजा में अदा की गई ईद की नमाज, इमाम की भर्रा गई आवाज

Gaza Eid Prayer 2026: गाजा में ईद की नमाज मलबे और तबाही के बीच अदा की गई. एक वायरल वीडियो में बच्चों और बुज़ुर्गों को खंडहरों के बीच नमाज अदा करते देखा गया. खुतबे के दौरान इमाम भावुक हो गए.
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Gaza News: गाजा में इस बार ईद की नमाज खुशी के माहौल में नहीं, बल्कि बेइंतहा दर्द, टूटे हुए मकान और मलबे के साए में अदा की गई. जहां दुनिया के कई हिस्सों में ईद खुशी और धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं गाज़ा में लोग टूटे हुए घरों, खंडहरों और तबाही के बीच नमाज अदा करते नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो दिल दहला देने वाले हैं. मलबे के ढेरों के बीच छोटे-छोटे बच्चे भी नमाज़ में शामिल हो रहे हैं. उनकी आंखों में न सिर्फ़ मासूमियत झलक रही है, बल्कि साफ़ तौर पर डर और बेबसी भी दिखाई दे रही है. उनके पीछे खड़े बड़ों के चेहरों पर दर्द और सब्र, दोनों ही साफ नजर आ रहे हैं.
नमाज के बाद जब खुत्बा पढ़ा जा रहा था, तो इमाम की आवाज़ भर्रा गई. उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो गाजा का दर्द ही उनके हर शब्द से बोल रहा हो. उन्होंने दुआ की कि इस भयानक तबाही के बीच भी लोगों को सुकून मिले और दुनिया गाजा के लोगों की तकलीफ को समझ सके. उन्होंने गाज़ा के लोगों के लिए अमन और चैन के लिए दुआएं भी की और दुनिया से मदद की अपील की.
खंडहर बन गया है गाजा
दरअसल, 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया. तब से लगातार हवाई हमले और जमीनी अभियान जारी हैं, जिन्होंने गाजा के पूरे नज़ारे को पूरी तरह से बदल दिया है. इन हमलों में अब तक 70 हजार से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लगभग 2 लाख लोगों के घायल हुए हैं. हजारों लोग अभी भी लापता हैं और उनके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है. लगातार बमबारी के कारण गाजा के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. घरों, स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है.
एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं लोग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हालात इतने खराब हो गए हैं कि गाजा अब एक जीते-जागते शहर के बजाय एक कब्रिस्तान जैसा दिखता है. हर जगह मलबा, खंडहर और दुख-दर्द की कहानियां बिखरी पड़ी हैं. मानवीय संकट भी लगातार गहराता जा रहा है. भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी है, जिससे आम लोगों के लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई है. इन हालात के बावजूद लोग किसी तरह जिंदा रहने और मुश्किलों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं.