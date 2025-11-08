Hamas की आखिरी सुरंग को भी करो तबाह, Israel के रक्षा मंत्री के सेना को सख्त आदेश

Israel-Hamas War: इज़राइल के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने सेना को गाज़ा पट्टी में मौजूद सभी सुरंगों को तबाह करने के लिए कहा है. इज़राइल कैट्ज़ ने कहा कि मैंने आखिरी सुरंग तक ना को गाज़ा में मौजूद सभी सुरंगों को नष्ट और समाप्त करने का आदेश दिया है.

क्या बोले इजराइल के रक्षा मंत्री?

उन्होंने दावा किया कि अगर सुरंगें नहीं होंगी, तो हमास भी नहीं रहेगा, हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये सुरंगें कहां स्थित हैं. उनका यह बयान उस समय आया है जब हमास के साथ युद्धविराम समझौता 10 अक्टूबर से प्रभावी है.

इस इलाके को बनाया मिलिट्री ज़ोन

इससे पहले, गुरुवार को कैट्ज़ ने मिस्र की सीमा से लगे इलाके को मिलिट्री ज़ोन घोषित कर दिया था. उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा, "हम युद्ध की घोषणा कर रहे हैं. कोई भी व्यक्ति जो प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा." यह बयान उन्होंने बुधवार देर रात एक चर्चा के दौरान दिया था.

आर्मी रेडियो के मुताबिक, रक्षा मंत्री ने शिन बेट के चीफ डेविड ज़िन्नी के साथ इस बात पर सहमति जताई कि मिस्र की सीमा के माध्यम से कथित रूप से हथियारों की तस्करी की कोशिशों को आतंकी खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जाए, ताकि सुरक्षा एजेंसियां इस पर सख्ती से कार्रवाई कर सकें.

एक इजराइली अखबार के मुताबिक, रक्षा मंत्री ने आदेश दिया है कि किसी भी अनऑथराइल यूनिट को, जो निषिद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करती है, उस पर हमला किया जाए. रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह फैसला सीमा पर बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी की घटनाओं के बाद लिया गया है.

वहीं, मिस्र ने पहले ही इज़राइल के उन दावों को खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि सीमा क्षेत्र के नीचे सुरंगें मौजूद हैं. पिछले दो सालों से, इज़राइली सेना गाज़ा में लगातार हमले कर रही है. सेना का कहना है कि वह हमास के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है, जिसमें भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क भी शामिल है.