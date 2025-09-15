पूर्व IDF अधिकारी के दावे ने खोली इजराइल की पोल; बताए Gaza के आंकड़े

Gaza News: इज़राइल के पूर्व चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ हेरज़ी हेलवी ने कबूल किया है कि ग़ज़ा में मारे गए और घायल हुए फ़िलिस्तीनियों की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है. यह बयान इज़राइली सरकार के उस दावे के एकदम उलट है, जिसमें वह गाज़ा से जारी हताहतों के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाने का आरोप लगाती रही है.

हेलवी ने क्या कहा?

इज़राइली न्यूज़ साइट Ynet के मुताबिक़, हेलवी ने ऐन हाबेसोर माशाव निवासियों के साथ एक बैठक में कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक 2 लाख से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए हैं. गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, रविवार तक कम से कम 64,871 फ़िलिस्तीनी मारे गए और 1,64,610 घायल हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को विश्वसनीय मानता है.

जंग के तौर तरीके पर कमेंट

हेलवी ने जंग के दौरान इज़राइल की कार्रवाई पर कहा, "यह कोई नरम युद्ध नहीं है. हमने पहले ही मिनट से दस्ताने उतार दिए थे. अफ़सोस है कि इससे पहले नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि जंग शुरू होने के बाद से किसी भी क़ानूनी सलाह ने उनके सैन्य फैसले को प्रभावित नहीं किया. एक बार भी मुझे रोका नहीं गया.

Haaretz की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा सैन्य प्रमुख एयाल ज़मीर ने ग़ाज़ा सिटी से फ़िलिस्तीनियों को जबरन बेदख़ल करने पर सैन्य वकील की चेतावनी को नज़रअंदाज़ कर दिया था. हेलवी का कहना था कि सैन्य क़ानूनी सलाहकारों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन कार्रवाइयों को जस्टिफ़ाई करना जानते हैं.

इंटरनेशनल कोर्ट में चल रही हैं सुनवाई

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के ख़िलाफ़ वॉर क्राइम्स, जिनमें भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भी शामिल है, पर गिरफ़्तारी वारंट जारी कर चुका है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ़्रीका ने इज़राइल पर नरसंहार कन्वेंशन तोड़ने का मुक़दमा दायर किया है, जिसे कई नरसंहार और होलोकॉस्ट विशेषज्ञों ने भी समर्थन दिया है.

बदतर हालात में है गाजा

युद्ध और नाकेबंदी की वजह से गाज़ा में भूखमरी गहराती जा रही है. संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था ने उत्तरी ग़ाज़ा में अकाल घोषित कर दिया है. गाज़ा स्वास्थ्य प्राधिकरण का कहना है कि अब तक 422 लोग, जिनमें 145 बच्चे शामिल हैं, भूख से मर चुके हैं.