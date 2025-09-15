पूर्व IDF अधिकारी के दावे ने खोली इजराइल की पोल; बताए Gaza के आंकड़े
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2922668
Zee SalaamIsrael Hamas War

पूर्व IDF अधिकारी के दावे ने खोली इजराइल की पोल; बताए Gaza के आंकड़े

Gaza News:  इज़राइल के पूर्व चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ हेरज़ी हेलवी ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि गाजा में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए हैं. इस दावे के बाद इजराइल के फर्जी दावे खारिज हो गए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 15, 2025, 09:39 AM IST

Trending Photos

पूर्व IDF अधिकारी के दावे ने खोली इजराइल की पोल; बताए Gaza के आंकड़े

Gaza News: इज़राइल के पूर्व चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ हेरज़ी हेलवी ने कबूल किया है कि ग़ज़ा में मारे गए और घायल हुए फ़िलिस्तीनियों की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है. यह बयान इज़राइली सरकार के उस दावे के एकदम उलट है, जिसमें वह गाज़ा से जारी हताहतों के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताए जाने का आरोप लगाती रही है.

हेलवी ने क्या कहा?

इज़राइली न्यूज़ साइट Ynet के मुताबिक़, हेलवी ने ऐन हाबेसोर माशाव निवासियों के साथ एक बैठक में कहा कि अक्टूबर 2023 से अब तक 2 लाख से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए हैं.  गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, रविवार तक कम से कम 64,871 फ़िलिस्तीनी मारे गए और 1,64,610 घायल हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों को विश्वसनीय मानता है.

जंग के तौर तरीके पर कमेंट

हेलवी ने जंग के दौरान इज़राइल की कार्रवाई पर कहा, "यह कोई नरम युद्ध नहीं है. हमने पहले ही मिनट से दस्ताने उतार दिए थे. अफ़सोस है कि इससे पहले नहीं किया. उन्होंने यह भी कहा कि जंग शुरू होने के बाद से किसी भी क़ानूनी सलाह ने उनके सैन्य फैसले को प्रभावित नहीं किया. एक बार भी मुझे रोका नहीं गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

Haaretz की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा सैन्य प्रमुख एयाल ज़मीर ने ग़ाज़ा सिटी से फ़िलिस्तीनियों को जबरन बेदख़ल करने पर सैन्य वकील की चेतावनी को नज़रअंदाज़ कर दिया था. हेलवी का कहना था कि सैन्य क़ानूनी सलाहकारों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन कार्रवाइयों को जस्टिफ़ाई करना जानते हैं.

इंटरनेशनल कोर्ट में चल रही हैं सुनवाई

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के ख़िलाफ़ वॉर क्राइम्स, जिनमें भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भी शामिल है, पर गिरफ़्तारी वारंट जारी कर चुका है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ़्रीका ने इज़राइल पर नरसंहार कन्वेंशन तोड़ने का मुक़दमा दायर किया है, जिसे कई नरसंहार और होलोकॉस्ट विशेषज्ञों ने भी समर्थन दिया है.

बदतर हालात में है गाजा

युद्ध और नाकेबंदी की वजह से गाज़ा में भूखमरी गहराती जा रही है. संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था ने उत्तरी ग़ाज़ा में अकाल घोषित कर दिया है. गाज़ा स्वास्थ्य प्राधिकरण का कहना है कि अब तक 422 लोग, जिनमें 145 बच्चे शामिल हैं, भूख से मर चुके हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

gazaGaza NewsIsrael Hamas Warmuslim news

Trending news

gaza
पूर्व IDF अधिकारी के दावे ने खोली इजराइल की पोल; बताए Gaza के आंकड़े
gaza
Gaza: बंद करो ये दोहरी नीति, इजराइल को दो सज़ा- कतर के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान
verdict on waqf amendment act
Waqf Amendment Bill पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला, क्या मिलेगी मुसलमानों को राहत
Arab
Qatar के साथ खड़ी है अरब और इस्लामी दुनिया, नहीं है अकेला: Arab League का बड़ा बयान
Qatar great ally of America
ढोंगी निकला डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल को चेतावनी और समर्थन दोनों एक साथ कैसे ?
Asia Cup 2025
दुबई में भारत ने पाकिस्तान को हराया; टीम इंडिया के लिए पूजा-दुआ से पाक मीडिया भड़का
Germany News
हलाल खाने, नमाज़ पढ़ने पर नौकरी से निकाले गए मुस्लिम अफसर की जर्मनी सेना में वापसी
Asia Cup 2025
हाथ तक नहीं मिलाया! सियासी तनाव के बीच दुबई में कप्तानों की बेरुखी देख फैंस दंग
New York News
नेतन्याहू की खैर नहीं! ग़ज़ा नरसंहार के लिए US में जेल का खतरा, मामदानी की चेतावनी
Jharkhand news
लोहरदगा में इरफान अंसारी ने ली BJP की फिरकी, कहा- 'देश में सबसे बड़ी आपदा हैं ये'
;