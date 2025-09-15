Gaza: अरब देशों की बैठक के बीच इजराइल ने गाज़ा में उड़ाए दो टावर

Gaza News: गाजा में हालात संजीदा बने हुए हैं. अब एक बार फिर इजराइल ने दो बिल्डिंग्स को नेस्तनाबूद कर दिया है. ये सिटी की दो बड़ी बिल्डिंग्स थीं, जिसमें बड़ी मात्रा में लोग रह रहे थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Gaza News: गाज़ा सिटी में इज़रायली सेना ने रविवार को दो बड़े रेज़ीडेंशियल टावरों पर हवाई हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया. ये हमले शहर पर कब्ज़ा करने के मिलिट्री के हिस्से के तौर पर किए गए हैं. बता दें, उधर अरब लीग की आज मीटिंग जारी, इस बीच ये हमले किए गए हैं.
गवाहों ने बताया कि इज़रायली लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी गाज़ा सिटी में मौजूद अल-कौसर रेज़िडेंशियल टावर को उस वक्त निशाना बनाया जब सेना ने वहां रह रहे लोगों और आसपास लगे टेंटों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया था. लोग घबराकर बिना सामान और कपड़ों के इमारत से बाहर निकल गए.
इसी तरह, अल-रिमाल इलाके में मौजूद अननोन सोल्जर टावर को भी मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया. यह गाज़ा सिटी के सबसे बड़े रिहायशी टावरों में से एक था, जिसमें सैकड़ों परिवार, विस्थापित लोग, दुकानें और दर्जनों फ्लैट थे. यह इलाका शहर का एक अहम व्यावसायिक केंद्र माना जाता है, जहां पहले से ही सैकड़ों विस्थापित लोग टेंटों में रह रहे थे.
गाज़ा के सरकारी मीडिया कार्यालय के मुताबिक, 11 अगस्त से अब तक इज़रायली सेना गाज़ा सिटी में 1,600 आवासीय टावर और इमारतें पूरी तरह ध्वस्त कर चुकी है. इसके अलावा 13,000 टेंट भी तबाह किए गए हैं, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं.
ज्यादातर लोग अब गाज़ा सिटी के पश्चिमी हिस्सों में भीड़भाड़ वाले हालात में रह रहे हैं, जहां शुक्रवार से लगातार और तेज़ बमबारी हो रही है. सेना लगातार स्थानीय निवासियों को दक्षिणी क्षेत्र अल-मवासी (खान यूनिस) जाने का आदेश दे रही है, जिसे सुरक्षित मानवीय क्षेत्र बताया गया है. लेकिन इस इलाके पर भी अब तक 100 से ज्यादा बार बमबारी हो चुकी है, जिसमें सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई है.
अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक लगभग 65,000 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. गाज़ा पूरी तरह तबाह हो चुका है और यहां भुखमरी की स्थिति गंभीर होती जा रही है. इज़रायल के खिलाफ इस जंग को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है.