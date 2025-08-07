Gaza: खाना और खून के मोहताज हुए फिलिस्तीनी, ब्लड बैंक ने बताई हैरानी भरी बात
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2870534
Zee SalaamIsrael Hamas War

Gaza: खाना और खून के मोहताज हुए फिलिस्तीनी, ब्लड बैंक ने बताई हैरानी भरी बात

Gaza News: गाजा में अब खून की भारी कमी होने लगी है. लोग खून देने जाते हैं लेकिन कुपोषण की वजह से बीच में ही बेहोश हो जाते हैं. लगातार अस्पतालों पर हो रहे हमलों ने मेडिकल ढांचे को लगभग तबाह कर दिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 07, 2025, 10:11 AM IST

Trending Photos

Gaza: खाना और खून के मोहताज हुए फिलिस्तीनी, ब्लड बैंक ने बताई हैरानी भरी बात

Gaza News: इजरायली हमलों और ह्यूमेटेरियन सपोर्ट की नाकेबंदी के चलते गाज़ा की पहले से ही जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था अब पूरी तरह से ढह चुकी है. अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अस्पतालों में खून की भारी कमी देखने को मिल रही है. जिसकी वजह से घायलों को बचाना काफी मुश्किल हो रहा है. लगातार अस्पतालों पर हो रहे हमलों ने मेडिकल सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. सबसे बुरी बात यह है कि इस मामले में इंटरनेशनली  नेतन्याहू की निंदा तो हो रही है, लेकिन कोई देश सीधे तौर पर सामने नहीं निकल कर आ रहा है जो इजराइली को ऐसा करने से रोक सके.

गाजा में हालात संजीदा?

गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ब्लड बैंकों में खून की गंभीर कमी हो गई है, क्योंकि भुखमरी से जूझ रहे लोगों में रक्तदान करने की ताकत नहीं बची है. इस इजरायली भूख संकट ने अब तक 193 फिलिस्तीनियों की जान ले ली है, जिनमें से पांच की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है.

भूखे और कमजोर नहीं दे पा रहे खून

रिपोर्ट के मुताबिक, गाज़ा के बचे हुए अस्पतालों- अल-शिफा, अल-अक्सा और नासिर हॉस्पिटल में खून की बेहद जरूरत है. ब्लड बैंकों में कई लोग अपने प्रियजनों को बचाने के लिए खून देने पहुंचे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया क्योंकि वे खुद भूख और कमजोरी के चलते रक्तदान के लायक नहीं थे.

खून देते हुए लोग हो जाते हैं बेहोश

अल-शिफा अस्पताल की ब्लड बैंक चीफ अमानी अबू ऊदा ने बताया कि अधिकतर लोग कुपोषण के शिकार हैं, जिससे खून की गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित होती है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग रक्तदान करते ही बेहोश हो जाते हैं, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ती है और खून की वह यूनिट भी बेकार हो जाती है.

14,800 मरीज जिन्हें खास इलाज की जरूरत

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि गाज़ा में अभी भी 14,800 से अधिक मरीजों को खास इलाज की जरूरत है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि मरीजों को निकालने और इलाज के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं.

इजराइली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने लगभद 70 फीसद गाजा पर कब्जा कर लिया है. वहीं आईडीएफ पर लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि वह बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रही है. जिनमें कई सौ लोग ऐसे मारे गए हैं जो खाना लेने के लिए गए थे.

TAGS

gazaGaza Hamas Wargaza news today

Trending news

Afghanistan news
अदालतों में औरतों की कोई जगह नहीं? तालिबान ने सभी महिला जजों को किया बर्खास्त!
Uttarakhand
Uttarakhand के बाद अब इस राज्य में लागू हो UCC, पेश हुई रिपोर्ट
Himachal Pradesh News
Himachal Pradesh: मामूली विवाद ने लिया सांप्रदायिक रंग, मुस्लिम मोहल्ले में डर का...
mp news
MP: दमोह पुलिस की इस हरकत से भड़के मुसलमान; बोले, अब सड़क पर होगा प्रदर्शन
Israel
Israeli सेना ने खड़े किए हाथ, चीफ बोले नेतन्याहू की जिद कराएगी भारी नुकसान
Assam news
असम में बाल विवाह पर करारा वार; क्या 'मियां मुस्लिम' बेटियों को मिलेगा फायदा?
UP News
'राखी में दिखा जिहाद', चांद-तारों से डरीं साध्वी प्राची! की मुस्लिम बायकॉट की अपील
India Taliban Relations
आतंकवादी नहीं, भारत का दोस्त बना तालिबान; वाणिज्य दूतावास में संभाला कार्यभार
Kushinagar News
UP: 10 साल की बच्ची की कब्र से लाश गायब, सच्चाई जानकर पैरों तले खिसक जाएगी ज़मीन
UAE News
मैं मर जाऊं तो शारजाह में दफ़ना देना; UAE सरकार पूरी करेगी इस NRI की आखिरी ख़्वाहिश
;