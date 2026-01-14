गाजा में सीजफायर टूटा, हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण झड़प; कई की मौत

Gaza Ceasefire Collapse: गाजा में इजरायल और हमास के बीच सीजफायर टूटता दिख रहा है. इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि दक्षिणी गाजा में कुछ हमास की गतिविधि देखी गई, जिसके बाद फायरिंग और हवाई हमले हुए. IDF ने दावा किया है कि हमार के लड़ाकों को मार गिराया.

इससे पहले IDF के फील्ड ऑब्जर्वर ने दक्षिणी गाजा में तैनात इजरायली सैनिकों के पास पश्चिमी राफा इलाके में छह हथियारबंद हमास लड़ाकों की पहचान की थी. पहचान के बाद टैंक मौके पर पहुंचे और हमास के लड़ाकों पर गोलियां चलाईं. हमास के लड़ाकों ने एक टैंक में सैनिकों पर गोलियां चलाईं और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें इलाके में टारगेटेड हवाई हमले भी शामिल थे, यह सीजफायर समझौते का साफ उल्लंघन है.

इजरायली मीडिया के मुताबिक, IDF ने कहा कि कल पश्चिमी राफा में झड़प के दौरान पहचाने गए सभी छह बंदूकधारी गोलीबारी में मारे गए. एक बयान में सेना ने कहा कि 7वीं आर्म्ड ब्रिगेड के सैनिकों ने छह संदिग्धों को मार गिराया. इलाके में तलाशी ली गई और उनसे कई हथियार बरामद किए गए. यह घटना दक्षिणी गाजा पट्टी में येलो लाइन के इजरायल-नियंत्रित हिस्से में हुई, जब सैनिकों ने अपनी पोजीशन के पास छह हथियारबंद लोगों की पहचान की.

टैंक पहुंचे और गोलियां चलाईं, जिसके बाद बंदूकधारियों ने भी जवाबी फायरिंग की. इस दौरान गोलीबारी के साथ-साथ इजरायली हवाई हमले भी शुरू हो गए. IDF ने दोहराया कि यह घटना अक्टूबर के सीजफायर समझौते का गंभीर उल्लंघन है और कहा कि वह गाजा में आतंकी समूहों द्वारा इजरायली सेना या नागरिकों पर हमला करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगा.

इनपुट-IANS