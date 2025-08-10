Gaza Death: खाना लेने के लिए लगाई कतार, जो IDF ने बरसाई होलियां; 34 की मौत
Gaza Death Toll: गाजा में हालात संजीदा बने हुए हैं. इजराइली सैनिकों ने खाने की कतार में लगे हुए लोगों पर फायरिंग की है. जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई है. इजराइल चाहता है कि वह पूरे गाजा पर कब्जा कर ले.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 10, 2025, 08:31 AM IST

Gaza Death Toll: गाज़ा पट्टी में इज़राइल के हमलों ने फिर कई लोगों की जान ले ली है. गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक, शनिवार को कम से कम 34 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक दर्जन से ज़्यादा ऐसे फिलिस्तीनी हैं जो राहत सामग्री लेने के लिए कतार में खड़े थे,

एजेंसी की प्रवक्ता ने दी जानकारी

एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बासल ने बताया कि उत्तरी गाज़ा में राहत सामग्री वितरण केंद्र के पास इज़राइली फायरिंग में 9 लोग मारे गए और 181 लोग घायल हुए. इसी तरह, सेंट्रल गाजा में एक अन्य सहायता केंद्र के पास गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और 30 लोग घायल हुए. इसके अलावा, मध्य गाज़ा में हुए हवाई हमलों और दक्षिणी शहर खान यूनिस के पास ड्रोन हमले में भी कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए.

इजराइल की पाबंदियों से काफी दिक्कत

मई के आखिर से शुरू हुए इस राहत कैंपेन पर लगातार फायरिंग की घटनाओं के आरोप लगते रहे हैं. युद्ध शुरू होने के बाद से इज़राइल की सप्लाई रोकने की पाबंदियों ने गाज़ा में भोजन, दवाओं और ईंधन की भारी कमी पैदा कर दी है, जिससे अस्पतालों में जनरेटर तक चलाना मुश्किल हो गया है.

नेतन्याहू पर दबाव, काबिनेट ने दी बड़ी मंजूरी

इस बीच, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीजफायर करने का दबाव बढ़ रहा है, ताकि गाज़ा के 20 लाख से अधिक लोगों को भुखमरी से बचाया जा सके और बंधकों को रिहा कराया जा सके. लेकिन, इज़राइली सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को गाज़ा सिटी पर बड़े सैन्य अभियान की मंजूरी दे दी, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है.

नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम गाज़ा पर कब्जा करने नहीं. बल्कि इसे हमास से आज़ाद कराने जा रहे हैं. वहीं, हमास ने इस फैसले को नया युद्ध अपराध करार दिया है.

