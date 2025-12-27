नहीं मान रहा है इजराइल, Gaza में मरने वालों का आंकड़ा 71 हजार पहुंचा

Gaza News: गाजा में इजराइल हमले रोकने का नाम नहीं ले रहा है. यहां मौत का आंकड़ा 71 हजार पहुंच चुका है और कई लाख लोग घायल हुए हैं. इजराइल पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि वह सीजफायर का उल्लंघन करता है.
Gaza News: अक्टूबर 2023 से अब तक इज़राइल की कार्रवाई में मारे गए फ़िलिस्तीनियों की तादाद बढ़कर 70,945 हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए लोगों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं. कई पीड़ित अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए बताए जा रहे हैं. वहीं, इज़राइली हमलों में घायल होने वाले फ़िलिस्तीनियों की संख्या भी बढ़कर 1,71,211 हो गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में इज़राइल ने कम से कम तीन फ़िलिस्तीनियों को मार डाला, जिनमें दो ऐसे लोग शामिल थे जिनका पहले कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं था. इसके बाद दिन में बाद में उत्तरी गाज़ा में एक और फ़िलिस्तीनी के मारे जाने की खबर सामने आई है. इसके साथ ही अक्टूबर में हुए संघर्षविराम के बाद से अब तक मरने वालों की संख्या 411 तक पहुंच गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक इज़राइल संघर्षविराम समझौते के पहले चरण के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में नाकामयाब रहा है, खासकर दुश्मनी को पूरी तरह रोकने के मामले में. इसके बावजूद इज़राइली सेना की ओर से हमले जारी रहे हैं. इसके साथ ही इज़राइल की सैन्य कार्रवाई ने घिरे हुए गाज़ा क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को खंडहर में तब्दील कर दिया है और लगभग पूरी आबादी को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का अनुमान है कि इज़राइली हमलों और तबाही के बाद गाज़ा के पुनर्निर्माण में लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा.
इस बीच, तुर्किये की प्रथम महिला एमिने एर्दोआन ने शुक्रवार को कहा कि फ़िलिस्तीनी एक ऐसे गाज़ा में विश्वास रखते हैं जो राख से फिर उठेगा, और हम भी इस पर विश्वास करते हैं. तुर्की की एक एजेंसी के मुताबिक, एमिने एर्दोआन ने ये बातें इस्तांबुल में आयोजित कालनलार (द रेमनेंट्स) फ़िलिस्तीन प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान कहीं. यह प्रदर्शनी काल्योन फ़ाउंडेशन और तुर्की रेड क्रिसेंट के सहयोग से आयोजित किया गया था.
एमिने एर्दोआन ने कहा कि केवल 365 वर्ग किलोमीटर (करीब 227 वर्ग मील) क्षेत्रफल वाला गाज़ा इतिहास के सबसे खूनी, सबसे क्रूर और सबसे व्यवस्थित नरसंहार का केंद्र बन चुका है, ऐसा दर्द जिसे कोई भी अंतरात्मा सहन नहीं कर सकती.
वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रिपोर्ट है कि वे वर्ष 2026 की शुरुआत गाज़ा को लेकर कई बड़े ऐलानों के साथ कर सकते हैं. हालांकि, तटीय क्षेत्र गाज़ा में शांति प्रक्रिया की दिशा अब काफी हद तक इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी प्रस्तावित बैठक पर निर्भर करेगी. यह बैठक सोमवार को होने वाली है.