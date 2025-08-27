Gaza Hospital में मारे गए 20 लोग कौन? अब हमास ने किया बड़ा दावा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2898140
Zee SalaamIsrael Hamas War

Gaza Hospital में मारे गए 20 लोग कौन? अब हमास ने किया बड़ा दावा

Gaza News: गाजा में अस्पताल पर हमला काफी तूल पकड़ा हुआ है. इस हमले में 20 लोगों की मौत हुई थी. इजराइली सेना के बाद अब हमास ने इस अटैक को लेकर बयान जारी किया है. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 27, 2025, 08:28 AM IST

Trending Photos

Gaza Hospital में मारे गए 20 लोग कौन? अब हमास ने किया बड़ा दावा

Gaza News: हमास ने मंगलवार को कहा कि गाज़ा के नासेर अस्पताल पर इज़रायल के जरिए किए गए हमले में मारे गए किसी भी फ़िलिस्तीनी का संबंध किसी आतंकी संगठन से नहीं था. इससे पहले इज़रायली सेना ने दावा किया था कि सोमवार को हुए इस हमले में उन्होंने छह आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन यह भी माना कि इसमें नागरिकों की मौत हुई, जिनमें पांच पत्रकार भी शामिल थे.

हमास ने जारी किया बयान

हमास की सरकार के मीडिया कार्यालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इज़रायल जिन छह लोगों को आतंकी बता रहा है, उनमें से एक शख्स की मौत अल-मवासी नाम जगह पर हुई थी, जो अस्पताल से काफी दूर है. वहीं, एक और शख्स की मौत किसी और जगह पर और अलग वक्त पर हुई थी. हालांकि हमास ने यह साफ नहीं किया कि जिन दो लोगों की मौत अलग-अलग जगहों पर हुई, वे नागरिक थे या नहीं.

इजराइळी दावों पर सवाल

इज़रायली सेना लगातार यह दावा करती रही है कि हमास अपने लड़ाकों को अस्पतालों और नागरिक इलाकों में छिपाता है. लेकिन कई बार इन दावों के पुख़्ता सबूत सामने नहीं आते. इस ताज़ा घटना ने इज़रायल के हमले की मंशा और खुफिया जानकारी की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इजराइली सेना ने क्या कहा?

इजराइली सेना ने हादसे को दुखद बताते हुए इसकी जांच करने की बात कही है. सेना का कहना है कि उन्होंने निशाना एक कैमरे को बनाया था, जिसे वह हमास का कैमरा समझ रहे थे. सेना का कहना है कि वहां कई आतंकी मौजूद थे, इसी वजह से उन्होंने टैंक से उस जगह को निशाना बनाया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

gazaGaza Hospital AttackGaza News

Trending news

gaza
Gaza Hospital में मारे गए 20 लोग कौन? अब हमास ने किया बड़ा दावा
gaza
Gaza: अस्पताल पर हमले करने के बाद क्या बोली इजराइली सेना; मारे गए थे 20 लोग
Pakistan News
धार्मिक विवादों में घिरे आलिमे दीन मोहम्मद अली मिर्जा गिरफ्तार; अकादमी भी सील
Afghanistan news
भारत ने भेजा न्योता; तालिबान मंत्री ने भरी उड़ान की तैयारी...और तभी कुछ ऐसा हो गया..
Rajasthan news
अजमेर दरगाह में मिलादुन्नबी बैनर हटाने पर विवाद; खुद्दाम और कमेटी आमने-सामने
Supreme Court
क़दमों में कानून; दिलों में नफरत का गुबार; मुसलमान न होता तो मौन मर जाते हुज़ूर!
UP News
फिर छांगुर जैसी स्क्रिप्ट, बदले हैं बस नाम; बरेली पुलिस ने पकड़ा धर्मांतरण गैंग
mp news
क्या भाजपा का सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!
UAE News
Eid Milad-un-Nabi पर वीकेंड बना वंडर वीकेंड; UAE के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले!
Samar Rana
नाबालिग घरेलू नौकरानी से रेप के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी अदाकारा समर राणा गिरफ्तार
;