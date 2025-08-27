Gaza: अस्पताल पर हमले करने के बाद क्या बोली इजराइली सेना; मारे गए थे 20 लोग
Gaza: अस्पताल पर हमले करने के बाद क्या बोली इजराइली सेना; मारे गए थे 20 लोग

Gaza Hospital Attack: गाजा के अस्पताल पर इजराइली सेना ने भयानकर हमला किया. जिसकी वजह से पांच पत्रकारों और कई हेल्थ कर्मियों की मौत हो गई. अब इस मामले में इजराइली सेना का बयान आया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 27, 2025, 08:04 AM IST

Gaza Hospital Attack: गाज़ा के एक बड़े अस्पताल पर इज़रायली हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 पत्रकार भी शामिल थे, इज़रायली सेना ने इस हमले को एक 'दुर्भाग्यपूर्ण ग़लती' बताया है. सेना का कहना है कि हमले का निशाना एक ऐसा कैमरा था, जिसे उन्होंने हमास का निगरानी कैमरा समझा था. इसके साथ ही सेना ने दावा किया कि वहां मौजूद कुछ लोग 'आतंकवादी' थे.

टैंक से किए गए हमले

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक दुखद हादसा बताया है, यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया भर में इस हमले की कड़ी निंदा हो रही है. सेना का कहना है कि अस्पताल पर दो हमले लगातार किए गए थे, जिन्हें टैंक से अंजाम दिया गया.

इस तरह के दोहरे हमलों को "डबल टैप" कहा जाता है, जिन्हें पहले यूक्रेन और सीरिया जैसे देशों में भी मानवाधिकार संगठनों के जरिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. खासकर जब ऐसे हमले नागरिकों या स्वास्थ्यकर्मियों को निशाना बनाते हैं. इस अटैक में मारे गए लोगों में पांच पत्रकार भी शामिल थे.

सेना कर रही है इस बात की जांच

सेना ने माना कि जांच में अब तक कई कमियां रही हैं. जैसे कि हमले में किस तरह का गोला-बारूद इस्तेमाल हुआ, इसकी जानकारी अभी पूरी नहीं है. साथ ही, इस हमले को किसने मंजूरी दी, इसकी भी जांच चल रही है.

मारे गए लोगों में से एक इमाद अल-शार थे, जो गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के ड्राइवर थे. यह एजेंसी हमास-शासित गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है. अतीत में भी इज़रायल ने ऐसे आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को हमास का सदस्य बताते हुए निशाना बनाया है.

अस्पतालों को करता आया है टारगेट

गाज़ा में युद्ध के पिछले 22 महीनों में इज़रायली सेना ने कई बार अस्पतालों पर हमले किए हैं. इज़रायल का दावा है कि हमास अस्पतालों के अंदर और आसपास अपने ठिकाने बनाता है, लेकिन अक्सर ऐसे दावों के पुख्ता सबूत सामने नहीं आते. हालांकि, यह भी सच है कि कुछ मौकों पर अस्पतालों के अंदर हमास के सुरक्षाकर्मी देखे गए हैं.

;