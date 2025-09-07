Gaza में भुखमरी को छिपाना चाहता है इजराइल, गूगल को दिए 45 मिलियन डॉलर
Gaza: इजराइल ने गाजा में भुखमरी को छिपाने के लिए गूगल को 45 मिलियन डॉलर रुपये दिए है. इसके साथ ही अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एड चलाए जा रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि गाजा के लोगों को खाना मिल पा रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 07, 2025, 02:30 PM IST

Gaza: गाज़ा में जारी तबाही और घेराबंदी के बीच इज़रायल ने अपनी छवि सुधारने के लिए टेक कंपनी गूगल को 45 मिलियन डॉलर (करीब 375 करोड़ रुपये) का भुगतान किया है. यह दावा हाल ही में ड्रॉप साइट न्यूज़ की एक जांच रिपोर्ट में किया गया. इसका मकसद गाजा में इजराइल जो कर रहा है उसे छिपाना है.

इजराइल का बड़ा प्लान

इजराइल के घेराबंदी करने के बाद से गाजा को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. फिलिस्तियों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है और साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. घेराबंदी शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 367 गाज़ावासी, जिनमें 131 बच्चे शामिल हैं, भूख और कुपोषण से जान गंवा चुके हैंय

गूगल और एक्स पर एड

जून 2025 में इज़रायली सरकार ने गूगल के साथ छह महीने का विज्ञापन समझौता किया है. इसी दौरान गाज़ा में राहत कैंपों पर हमले और हवाई हमले लगातार जारी थे. इस अभियान का सुझाव इज़रायली सेना के अरबी प्रवक्ता अविखाई अड्रई ने दिया. उन्होंने कहा कि हम डिजिटल एक कैंपेन चला सकते हैं, यह दिखाने के लिए कि गाज़ा में भूख नहीं है.

एड में क्या दिखा गया है?

यूट्यूब पर चलाए गए एक प्रमुख विज्ञापन में दिखाया गया कि फिलिस्तीनी खाना बना और खा रहे हैं. आखिर में एक मैसेज था कि गाज़ा में खाना है. बाकी सब दावे झूठ हैं. यह विज्ञापन उस समय आया जब दुनिया भर में भूख से मौतों पर आक्रोश था और संयुक्त राष्ट्र ने गाज़ा सिटी व आसपास के इलाकों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया था.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इज़रायल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर विज्ञापन के लिए अतिरिक्त 3 मिलियन डॉलर खर्च किए और अमेरिकी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को गाज़ा लाकर प्रचार करवाया, जबकि इंटरनेशनल पत्रकारों पर रोक लगी हुई थी और स्थानीय पत्रकार मारे जा रहे थे.

इजराइली मंत्री भूखे रखने की कर चुके हैं वकालत

इज़रायल सरकार के कई मंत्री खुले तौर पर गाज़ावासियों को भूखा रखने की वकालत कर चुके हैं. वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा था कि आप उन्हें घेर सकते हैं. पानी- बिजली बंद कर दीजिए, वे भूख से मरेंगे या आत्मसमर्पण करेंगे. अमिकाय एलियाहू नाम के एक मंत्री ने भी कहा,"फिलिस्तीनियों को भूखा रहना चाहिए, जब तक कि वे गाज़ा छोड़ने के लिए तैयार न हों.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

gazaGaza Hamas WarIsrael Hamas War

