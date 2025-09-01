Gaza: IDF का खुफिया दस्तावेज़ लीक, ऑपरेशन को बताया बड़ी गलती; जानें डिटेल

Gaza News: इजराइल ने गाजा में हमलों को तेज कर दिया है, जिसके बाद एक गोपनीय दस्तावेज़ लीक हुआ है, जिसमें साफ तौर पर आईडीएफ के जरिए चलाए गए ऑपरेशन में आईडीएफ ने बड़ी गलतियां की हैं. इजरायली सेना के अंदर प्रसारित एक गोपनीय दस्तावेज़ ने खुलासा किया है कि मई में शुरू हुआ और पिछले महीने खत्म हुआ ऑपरेशन 'गिडियनस चारियट्स' अपने अहम टारगेट्स को हासिल करने में नाकामयाब रहा है.

दस्तावेज़ में क्या लिखा है?

इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दस्तावेज़ में साफ लिखा गया है कि ऑपरेशन न तो हमास को गिराने में नाकामयाब रहा और न ही बंधकों को छुड़ाने में. यह रिपोर्ट आईडीएफ की ग्राउंड फोर्सेज के ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के जरिए तैयार की गई थी और इसे कई ब्रिगेड्स तक पहुंचाया जा चुका है.

आने वाले हमलों पर फिक्र

दस्तावेज़ का रिव्यू करने वाले कई अधिकारियों ने फिक्र का इज़हार किया है कि यह नाकामयाबी अक्टूबर में गाज़ा सिटी पर होने वाले प्रस्तावित हमले के लिए खतरे की घंटी हो सकती है. उनका मानना है कि सेना ने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में गंभीर आरोप

दस्तावेज़ में कहा गया है कि इस अभियान के दौरान इजराइल ने हर संभव गलती की है. आइये जानते हैं कि वह क्या मिस्टेक्स हैं.

- सेना ने अपनी ही सैन्य रणनीति के खिलाफ जाकर मानवीय मदद के नाम पर दुश्मन को संसाधन पहुंचाए. (यहां सीधा मतलब हमास से नहीं गाजा के लोगों से है.)

- ऑपरेशन को समयसीमा में पूरा करने का दबाव नहीं बनाया.

- संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया गया और सैनिकों को थका डाला.

- धीरे-धीरे एक ही इलाकों में बार-बार अभियान चलाकर न तो निर्णायक सफलता मिली और न ही अंतरराष्ट्रीय समर्थन.

हमास के खुद को जिंदा रखने के संसाधन

रिपोर्ट के मुताबिक, हमास के पास अब भी जिंदा रहने और खुद को कामयाब दिखाने के लिए संसाधन, सुरक्षित ठिकाने और उपयुक्त लड़ाई की रणनीति मौजूद है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लगातार जंग से सेना में थकान, जनशक्ति की कमी, उपकरणों पर दबाव और गुरिल्ला युद्ध से निपटने की तैयारी की कमी साफ दिखाई दी.

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी माना गया कि इस ऑपरेशन ने हमास को बंधक सौदे की वार्ता में नरम रुख अपनाने के लिए मजबूर किया और दबाव की वजह से उसके रिहाई के प्रस्ताव बढ़े.

आईडीएफ का खंडन

इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए आईडीएफ ने इन दावों को खारिज कर दिया है. सेना ने कहा कि अभियान अपने लक्ष्यों पर सफल रहा और युद्ध के बड़े उद्देश्यों को पाने के लिए काम जारी है. साथ ही सेना ने यह भी बताया कि यह दस्तावेज़ बिना अनुमति और मंजूरी के प्रसारित किया गया और अब इसकी जांच की जा रही है.