Gaza-Israel Ceasefire: गज़ा को खोकर क्या हार गया हमास; जानें समझौते की 10 बड़ी बातें

Gaza-Israel Ceasefire: गज़ा -इसराइल में जंग बंद करने को लेकर करार हो गया है, जिसका असर अगले 72 घंटों में दिखना शुरू हो जायेगा. करार के तहत हमास को गज़ा के प्रशासन से दूर रखा जाएगा. इस तरह देखा जाए तो हमास ये जंग हार चुका है. यहाँ देखें करार की ख़ास बातें.

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:27 PM IST

नई दिल्ली: हमास और इस्राइल के बीच पिछले 2 सालों से चल रहा जंग अब थम जाएगा. हमास, गाज़ा में जंग खत्म करने के समझौते के पहले चरण के तहत 20 जिंदा बंधकों के बदले 2,000 फ़िलिस्तीनी कैदियों की अदला-बदली करेगा. यानी हमास  20 इसराइली बंधकों के बदले अपने 2 हज़ार लोगों को रिहा करवाने पर राज़ी हो गया है. यह अदला-बदली समझौते के लागू होने के 72 घंटों के भीतर होगी.

इन 20 बंधकों को 7 अक्टूबर 2023 को जंग शुरू होने के बाद से इज़राइल द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा पाए 250 फ़िलिस्तीनियों और गिरफ़्तार किए गए 1,700 अन्य लोगों के बदले रिहा किया जाएगा. कुल मिलाकर, लगभग 65 हज़ार फिलिस्तीनियों की मौत, 1.6 लाख लोगों के अंगभंग, 20 लाख लोगों के विस्थापन और गज़ा जैसे एक जीवंत शहर के किसी भुतहा खंडर में तब्दील होने के बाद अमेरिका, अरब देशों और तुर्की की मदद से जंग तो रुक जाएंगे, लेकिन इसके आगे अभी हज़ारों सवाल हैं, जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है. बहुत कुछ समझौते के गारंटरों अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की  के निरंतर दबाव पर निर्भर करेगा. 

इस समझौते की बड़ी बातें इस प्रकार है

1. आज शाम तक जब इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मंत्रिमंडल और देश की संसद इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे, तो गाजा से इसराइली सेना की आंशिक वापसी शुरू हो जाएगी. वापसी की सीमा अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन हमास अधिकारियों ने कहा है कि सैनिक आबादी वाले इलाकों से हट जाएँगे.
2. हमास ने सोमवार तक इस्राइल के 20 जीवित बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है, और इज़राइल बदले में 2 हज़ार फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा.
3. हमास लगभग 28 बंधकों के अवशेष भी सौंपेगा, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मर चुके हैं, हालाँकि सैन्य कारणों से इसमें ज्यादा वक़्त भी लग सकता है.
4. इस करार के साथ ही सैकड़ों सहायता ट्रक गाजा में पहुँचने लगेंगे, और वक़्त के साथ इनकी तादाद बढ़ती जाएगी. इसके बाद अगले चरणों के लिए बातचीत शुरू होगी.
5. हमास लंबे अरसे से इस बात पर अड़ा था कि जब तक इज़राइली सैनिक गाजा से पूरी तरह नहीं चले जाते, तब तक वह अपने आखिरी बंधकों को रिहा नहीं करेगा. अब, पहले उन्हें मुक्त करने पर सहमत होने के बाद, हमास का कहना है कि वह ट्रम्प की ठोस गारंटी पर भरोसा कर रहा है कि पूर्ण वापसी होगी, लेकिन इसमें कितना वक़्त लगेगा – सप्ताह, महीने या साल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है. 
6. इज़राइल ने गाजा के भीतर एक बफर ज़ोन और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में सैनिकों को रखने की बात कही है, जो मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर भूमि की एक पट्टी है. जब तक हमास निरस्त्रीकरण नहीं करता और गाजा पर शासन के लिए एक ऐसे निकाय का गठन नहीं किया जाता जिसे इज़राइल स्वीकार्य समझता है, तब तक इज़राइल द्वारा  उन क्षेत्रों को छोड़ने की संभावना नहीं होगी.  
7. पिछले हफ्ते ट्रम्प द्वारा जारी की गई एक प्रारंभिक 20-सूत्रीय योजना में मिस्र और जॉर्डन द्वारा प्रशिक्षित फिलिस्तीनी पुलिस के साथ एक अरब-नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल को गाजा में स्थानांतरित करने का आह्वान किया गया था. इसमें कहा गया था कि इजरायली सेना उन बलों की तैनाती के रूप में क्षेत्रों को छोड़ देगी. हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि क्या उस प्रणाली का पालन किया जाएगा या किसी विकल्प पर बातचीत की जाएगी.

8. नेतन्याहू ने बार-बार कहा है कि उनका अभियान तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमास की सैन्य क्षमताएं नष्ट नहीं हो जातीं, जिसमें क्षेत्र के चारों ओर निर्मित सुरंगों का नेटवर्क भी शामिल है. हालांकि, इस बात के संकेत हैं कि हमास अपने आक्रामक हथियारों को "बंद" करने पर सहमत हो सकता है, और उन्हें एक संयुक्त फिलिस्तीनी-मिस्र समिति को सौंप सकता है. 

9. भावी सरकार इजरायल ने कहा है कि वह गाजा को हमास के प्रभाव से मुक्त करना चाहता है, लेकिन इसने वेस्ट बैंक स्थित फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को कोई भी भूमिका देने या फ़िलिस्तीनी राज्य के निर्माण की दिशा में कोई भी व्यवस्था करने से भी इनकार कर दिया है. हमास, जिसने 2007 से गाजा पर शासन किया है, इस क्षेत्र के शासन से हटने और फ़िलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के एक निकाय को शासन सौंपने पर सहमत हो गया है. इसकी जगह कौन लेगा, यह अभी भी अनिश्चित है.

10. ट्रम्प की योजना के तहत, जिस पर नेतन्याहू ने सहमति व्यक्त की है, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय - शांति परिषद या शांति बोर्ड, जैसा कि दोनों नाम सामने आए हैं  शासन करेगा. यह फ़िलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के प्रशासन की देखरेख करते हुए अधिकांश शक्तियाँ अपने पास रखेगा जो दिन-प्रतिदिन के मामलों को संभालेंगे. यह गाजा में पुनर्निर्माण के निर्देशन की प्रमुख भूमिका भी निभाएगा.

11. ट्रम्प की प्रारंभिक 20-सूत्रीय योजना में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को इस निकाय का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था. हमास ने अब तक इस पर सहमति नहीं जताई है और कहा है कि गाजा की सरकार फ़िलिस्तीनियों के संप्रभुता के अधिकारों के आलोक में उनके बीच मिलकर बनाई जानी चाहिए.

गज़ा- इसराइल शान्ति बहाली पर किसने क्या कहा ? 

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, जिनके देश ने वार्ता में भूमिका निभाई, ने समझौते की सराहना की है. उन्होंने एक्स पर एक बयान में ट्रम्प को "आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन" करने के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही कतर और मिस्र को इस समझौते को सुविधाजनक बनाने के लिए धन्यवाद दिया है.

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी ने इजरायल और हमास के बीच समझौते को "ऐतिहासिक क्षण" बताया है. अल-सिसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह समझौता न केवल युद्ध के अध्याय को बंद करता है; बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए न्याय और स्थिरता से परिभाषित भविष्य की आशा के द्वार भी खोलता है." 

संयुक्त अरब अमीरात, जिसने 2020 में इजरायल के साथ एक राजनयिक मान्यता समझौता किया था, ने युद्धविराम की ओर कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यह दो-राज्य समाधान की ओर बढ़ते हुए "गाजा में मानवीय पीड़ा को समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा".

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र "समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन का समर्थन करेगा और निरंतर एवं सैद्धांतिक मानवीय राहत के वितरण को बढ़ाएगा, और हम गाजा में पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे." 

चीन ने गाजा में एक "स्थायी और व्यापक" युद्धविराम की आशा व्यक्त की है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार को उम्मीद है कि यह समझौता गाजा में "मानवीय संकट" को कम करेगा और मध्य पूर्व में तनाव को कम करेगा. उन्होंने कहा, "हम फिलिस्तीनी मुद्दे के व्यापक, निष्पक्ष और स्थायी समाधान को बढ़ावा देने और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार हैं." 

 फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा यह समझौता "बंधकों और उनके परिवारों के लिए, गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उम्मीद है." मैक्रों ने "राष्ट्रपति @realDonaldTrump के प्रयासों के साथ-साथ कतर, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों के प्रयासों की सराहना की जिन्होंने इसे संभव बनाया" और युद्धरत पक्षों से समझौते की शर्तों का "सख्ती से पालन" करने का आह्वान किया.

यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने समझौते का स्वागत किया और सहायता पर प्रतिबंध तुरंत हटाने का आग्रह किया. भारत के एक व्यापार मिशन पर बोलते हुए, स्टारर ने मध्यस्थों के "अथक कूटनीतिक प्रयासों" की प्रशंसा की और कहा कि ब्रिटेन युद्धविराम को दीर्घकालिक शांति के लिए एक "स्थायी मार्ग" में बदलने के प्रयासों का समर्थन करेगा.

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

Hussain Tabish

