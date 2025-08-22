Gaza: 27 देशों की प्रेस की बड़ी मांग; क्या मीडिया से क्यों घबरा रहे हैं नेतन्याहू?

Gaza News: पूरी दुनिया में प्रेस की आज़ादी को बढ़ावा देने वाले संगठन मीडिया फ़्रीडम कोलिशन ने गुरुवार को इज़राइल से अपील की कि वह विदेशी और स्वतंत्र न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन को घिरे हुए फिलिस्तीनी इलाके गाज़ा में दाखिल होने की इजाजत दें. कोएलिशन के 27 देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित) के जरिए दस्तखत साझा बयान में कहा गया,"पत्रकार और मीडिया कर्मी युद्ध की तबाही को सामने लाने में अहम भूमिका निभाते हैं."

गाजा में हालात संजीदा

बयान में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा की गई और इज़राइल समेत सभी पक्षों से अपील की गई कि वे हर संभव कोशिश करें ताकि संघर्ष क्षेत्र में मौजूद मीडिया कर्मी स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से अपना काम कर सकें.

पत्रकारों को जानबूझकर बनाया निशाना

बयान में कहा गया,"पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाना अस्वीकार्य है. अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिक पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करता है. हर हमले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए."

किन देशों ने किए साइन

दूसरे दस्तखत किए देशों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, सिएरा लियोन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन, नीदरलैंड और कनाडा शामिल हैं.

इजराइल ने लगाई हुई है रोक

इज़राइल ने जंग के दौरान इंटरनेशनल मीडिय पर रोक लगा रखी है, सिवाय कुछ दुर्लभ गाइडेड टूर के. अब तक कम से कम 242 फ़िलिस्तीनी पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे जा चुके हैं.

युनाइटेड नेशनल की वेबसाइट पर 12 अगस्त 2025 को डाली गई एक पोस्ट के मुताबिक, यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2023 से अब तक कम से कम 62 पत्रकार और मीडिया कर्मी अपने पेशेवर काम करते वक्त मारे गए. वहीं, यूएनएचआरसी (OHCHR) की रिपोर्ट के मुताबिक इसी अवधि में कुल 242 फ़िलिस्तीनी पत्रकारों की मौत हुई है.