/सीजफायर के बीच गाजा के अस्पताल पर ड्रोन हमला, इजरायल पर संगीन इल्जाम

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Gaza Hospital Attack: उत्तरी गाजा के अस्पताल में इजरायल ने ड्रोन हमला किया है. इस हमले में दर्जनों की संख्या में लोग घायल हो गए हैं. अल जजीरा ने फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि 'युद्धविराम' लागू होने के बावजूद उत्तरी गाजा में एक अस्पताल पर इजरायली ड्रोन हमले में कम से कम तीन लोग घायल हो गए. यह हमला शुक्रवार को बेत लाहिया के कमाल अदवान अस्पताल में हुआ, जहां अस्पताल के आंगन में तीन लोग घायल हो गए, जबकि तीन अन्य लोग आस-पास के इलाकों में घायल हुए.
फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे इजरायल द्वारा "स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने" का हिस्सा बताया. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने आगे कहा कि इन हमलों से स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों की सामान्य और जीवन रक्षक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की क्षमता खतरे में पड़ जाती है. अल जजीरा ने गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी और स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि गुरुवार को अमेरिका की मध्यस्थता वाले "युद्धविराम" के बावजूद गाजा में इजरायल के नए हमलों में छह लोगों की मौत हो गई.
नागरिक सुरक्षा एजेंसी के हवाले से अल जजीरा ने बताया कि मारे गए छह लोगों में से दो की मौत मध्य गाजा के नुसेइरात कैंप पर इजरायली ड्रोन हमले के बाद हुई, जबकि अन्य चार की मौत इलाके के अलग-अलग हिस्सों में हुई. गाजा के अस्पतालों ने हमलों में मारे गए छह लोगों के शव मिलने की पुष्टि की. IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 जुलाई को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने क्षेत्र में इजरायल की कार्रवाई की निंदा की और उनका समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और अन्य प्रभावशाली हस्तियों की लक्षित हत्याएं देखी गई हैं.
तेहरान में "इमाम खामेनेई; प्रतिरोध के शाश्वत नेता" (Imam Khamenei; The Eternal Leader of Resistance) नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा का दावा करने के बावजूद वे ऐसी कार्रवाइयों को रोकने में विफल रहे हैं. पेज़ेशकियन ने कहा कि अगर "मुस्लिम देश एकजुट होकर काम करते, तो गाजा, लेबनान और फिलिस्तीन में संघर्ष और मानवीय संकट बेरोकटोक जारी नहीं रह सकते थे." IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस्लामी संप्रदायों और जातीय समूहों के बीच विभाजन बाहरी ताकतों को क्षेत्रीय तनाव का फायदा उठाने का मौका देता है.