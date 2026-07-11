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सीजफायर के बीच गाजा के अस्पताल पर ड्रोन हमला, इजरायल पर संगीन इल्जाम

Gaza Hospital Attack: उत्तरी गाजा में कमाल अदवान अस्पताल पर कथित इजरायली ड्रोन हमले में कई लोग घायल हो गए. हमले की निंदा करते हुए फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि युद्धविराम के बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 11, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:35 PM IST
सीजफायर के बीच गाजा के अस्पताल पर ड्रोन हमला, इजरायल पर संगीन इल्जाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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