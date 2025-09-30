Gaza मीडिया डायरेक्टर ने ठुकराया Trump का पीस प्रस्ताव, दी ये बड़ी दलील!

Gaza Ceasefire Update: गाज़ा सरकार के मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर जनरल इस्माइल अल-थवाब्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए पेश किए गए शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि प्लान लंबे वक्त तक मामले का समाधान नहीं देता है.

क्या बोले इस्लमाइल अल थलाब्ता?

अल-थवाब्ता ने कहा कि ट्रम्प एक नई ट्रस्टशिप लागू करना चाहते हैं जो इजरायली कब्ज़े को वैध ठहराएगी और फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय, राजनीतिक और मानवीय अधिकार छीन लेगी. उन्होंने कहा,"गाज़ा में नरसंहार को खत्म करने का एकमात्र रास्ता इजरायली हमलों को रोकना और मानवीय सहायता की नाकेबंदी हटाना है.

बिल्कुल कबूल नहीं है ये बात

अल-थवाब्ता ने कहा कि फिलिस्तीनियों को अधिकार के है कि वह एक आज़ाद मुल्क की स्थापना करें. उन्होंने कहा कि कोई भी प्रस्ताव जो गाज़ा को एक निरस्त्रीकृत, गैर-संप्रभु सुरक्षा इलाके के तौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रशासन के अधीन बताता है, वह बिल्कुल कबूल नहीं है."

ट्रम्प की गाज़ा-शांति योजना में कहा गया है कि एक स्थयायी सरकार होगी और साथ ही इजरायल वादा करेगा कि वह पट्टी (गाज़ा) को इजराइल में नहीं मिलाएगा और किसी भी निवासी को वहां से जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा. दोनों के इस समझौते पर राजी होने के बाज 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों (जिंदा और मृत दोनों) को लौटाना होगा.

योजना के मुताबिक, गाज़ा में एक नया अंतरराष्ट्रीय अस्थायी निकाय सरकार की निगरानी करेगा. जिसे 'बोर्ड ऑफ पीस' कहा गया है, और इस बोर्ड की अध्यक्षता ट्रम्प स्वयं करेंगे. इसके दूसरे मेंबर पूर्व यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर समेत इसमें शामिल होंगे. जब तक कि फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (पैलेस्टिनियन ऑथरिटी) सुधार कार्यक्रम पूरा न कर गाज़ा का नियंत्रण वापस न ले ले। यह बोर्ड तय करेगा और पुनर्विकास कराने का काम करेगा और मैनेजमेंट संभालेगा.