Gaza: कुछ घंटों में 50 मौतें, इजराइल ने पूरी रात दिखाई दरिंदगी

Gaza News: गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है. एक दिन में हमलों में नेतन्याहू की सेना ने 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है. उधर इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 28, 2025, 08:06 AM IST

Gaza News: गाज़ा पट्टी में इज़रायल ने रातभर हमले किए, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई है. इनमें नुसेरात शरणार्थी कैंप में एक ही परिवार के नौ लोग शामिल हैं. यह जानकारी अल-अवदा अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए दी गई है.

एक रात में 50 लोगों की मौत

हमले सेंट्रल और साउथ गाज़ा में किए गए. गाज़ा सिटी के तुफाह इलाक़े में एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे. वहीं शाती शरणार्थी कैंप में हुए हमले में चार लोगों की जान गई.

नेतन्याहू के भाषण के बाद हमले

ये हमले इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण के बाद हुए. भाषण में उन्होंने कहा कि इज़रायल हमास के खिलाफ काम को पूरा करेगा. इस बयान के बाद कई देशों के प्रतिनिधि बैठक छोड़कर बाहर चले गए थे.

इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव

इज़रायल पर सीजफायर का इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा है. कई देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जिसका इज़रायल विरोध कर रहा है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि बंधकों की रिहाई और सीज़फायर करने के लिए एक समझौता लगभग तय है. ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात सोमवार को होनी है.

गाज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन और संकट

इज़रायल का गाज़ा सिटी में ज़मीनी ऑपरेशन लगातार जारी है. इससे अकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं. 3 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अब भी लगभग 7 लाख लोग वहीं फंसे हुए हैं, जिनके पास सुरक्षित जगह जाने की आर्थिक क्षमता नहीं है.

गाजा में मेडिकल सिस्टम की हालत खस्ता

गाजा में मेडिकल सिस्टम की हालत बेहद खस्ता है. 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने भी गाज़ा सिटी में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं क्योंकि अस्पतालों के पास इज़रायली टैंकों की मौजूदगी के कारण सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है. कई डॉक्टर और मरीज अस्पताल छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि गंभीर रूप से बीमार मरीज, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बेहद कम देखभाल में रह गए हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

