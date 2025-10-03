Advertisement
Gaza News: गाजा में बीती रोज इजराइल ने 57 लोगों की हत्याएं की हैं. इस दौरान हमास ट्रंप के जरिए पेश किए गए प्रस्ताव के बारे में विचार कर रहा है. संगठन के एक अधिकारी का कहना है कि वह दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों की भी राय लेगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 03, 2025, 09:07 AM IST

Gaza: 1 दिन में IDF ने की 57 हत्याएं; ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास का अपेड, क्या रुकेगी जंग?

Gaza News: गाज़ा पट्टी में गुरुवार को इजराइली सेना ने अपने हमलों से 57 फिलिस्तीनियों की हत्याएं की हैं. यह जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी ह. इस बीच हमास अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस शांति प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसका मकसद लगभग दो साल से जारी जंग को खत्म करना है.

क्या कहता है ट्रंप का प्रस्ताव?

प्रस्ताव के मुताबिक हमास को अपने कब्जे में मौजूद सभी 48 बंधकों को छोड़ना होगा (जिनमें से लगभग 20 के ज़िंदा होने की बात कही जा रही है). इसके साथ ही हमास को सत्ता छोड़नी होगी और अपने हथियार डालने होंगे और बदले में, सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और लड़ाई समाप्त होगी. इसके साथ और कई बातें प्रस्ताव में की गई हैं. जैसे गाजा का दोबारा तामीर करना और हथियार डालने के बाद हमास के लड़ाकों को माफी आदि,

हालांकि, इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को लेकर कोई रास्ता नहीं बताया गया है. 

हमास का क्या है कहना?

गाज़ा के लोग लंबे समय से युद्ध समाप्त होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह योजना इज़राइल के पक्ष में झुकी हुई है. एक हमास अधिकारी ने  कहा कि इस प्रस्ताव के कुछ बिंदु कबूल नहीं हैं और उनमें बदलाव ज़रूरी है.

दूसरे गुटों से भी ली जा रही है राय

उन्होंने यह भी बताया कि आधिकारिक प्रतिक्रिया तभी दी जाएगी जब दूसरे फिलिस्तीनी गुटों से इसके बारे में राय ली जाएगी. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमास ने अपनी चिंताएं क़तर और मिस्र (जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं) तक पहुंचा दी हैं. इसके साथ ही मीडिएटर्स का भी मानना है कि प्लान के कुछ हिस्सों पर बातचीत होना जरूरी है.

7 अक्तूबर 2023 को हमास के जरिए साउथ इज़राइल पर किए गए. उस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. इनमें से अधिकांश बंधकों को पहले हुए संघर्ष विराम समझौतों के दौरान रिहा किया जा चुका है.

