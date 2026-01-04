Advertisement
Gaza: उल्टा चोर कोतवाल को डांटे; इजराइल ने हमास पर किया बड़ा हमला, दी ये दलील

Gaza News: IDF ने उत्तरी ग़ज़ा में हमास की एक सुरंग को तबाह करने का दावा किया है, जिसमें स्देरोत पर हमले के लिए तैयार रॉकेट लॉन्चर छिपाया गया था. इजराइल ने आरोप लगाया की हमास ने सीजफायर का उल्लंघन किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 04, 2026, 09:25 AM IST

Gaza News: इज़रायली सेना (IDF) ने शनिवार शाम को बताया कि उसने उत्तरी ग़ज़ा में हमास के एक सुरंग शाफ्ट को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है. सेना के मुताबिक, इस सुरंग में एक रॉकेट लॉन्चर छिपाया गया था, जो पूरी तरह से लोड था और दक्षिणी इज़रायल के शहर स्देरोत पर दागे जाने के लिए तैयार रखा गया था.

आईडीएफ ने नाकाम किया हमास का प्लान

IDF ने कहा,"इस सुरंग शाफ्ट का इस्तेमाल हमास एक ऐसे रॉकेट लॉन्चर को छिपाने के लिए कर रहा था, जो दक्षिणी इज़रायल की ओर हमला करने के लिए तैयार था और इज़रायली नागरिकों के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रहा था."

उलटा चोर कोतवाल को डांटे

इज़रायली सेना ने हमास पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया. IDF के मुताबिक, रॉकेट लॉन्चर को लोड करना अमेरिका की मध्यस्थता से हुए सीजफायर समझौते का उल्लंघन है. हालांकि, हमास लगातार इजराइल पर सीजफायर उल्लंघन के इल्जाम लगाता आया है. आरोप है कि इजराइल ने सीजफायर के बाद से 900 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन किया है.

आईडीएफ ने किया सटीक हथियारों का इस्तेमाल

इजराइली सेना ने यह भी कहा कि हमले से पहले नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए. IDF के मुताबिक, इसमें सटीक हथियारों का इस्तेमाल, हवाई निगरानी और अतिरिक्त खुफिया जानकारी शामिल थी, ताकि आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे.

हमास के पास था रॉकेट का ज़खीरा

IDF ने बताया कि अक्टूबर पिछले साल लागू हुए सीजफायर से पहले, युद्ध के दौरान हमास की रॉकेट दागने की क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया गया था. इसके बावजूद, इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई शुरू होने के बाद से गाज़ा के लड़ाकों ने इज़रायल की ओर करीब 13,500 रॉकेट दागे हैं.

सेना ने कहा कि सीजफायर समझौते के तहत इज़रायली सैनिक इलाके में अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे और किसी भी तरह के तत्काल खतरे से निपटने के लिए कार्रवाई करते रहेंगे.

लेबनान में भी IDF की कार्रवाई

IDF ने यह भी बताया कि शनिवार को सीजफायर उल्लंघन की यह दूसरी घटना थी, जिस पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की. इससे पहले दिन में इज़रायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अल-ख़ियाम इलाके में हिज़्बुल्लाह के एक आतंकवादी को निशाना बनाकर हमला किया था. IDF के मुताबिक, यह हमला हिज़्बुल्लाह के जरिए सीजफायर समझौतों के लगातार उल्लंघन के जवाब में किया गया था.

