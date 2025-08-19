Gaza में नागरिकों का मरना फ्यूचर जनरेशन के लिए सबक, इजराइली अधिकारी के बयान पर बवाल
Gaza में लगातार आम नागरिकों को मारा जा रहा है. अब इस मामले में खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ का बयान आया है. उनका मानना है कि फिलिस्तीनियों का मरना फ्यूचर जनरेशन के लिए सबक है. यह वही अफसर है जिसने 7 अक्टूबर हमले के कुछ वक्त बाद इस्तीफा दे दिया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 19, 2025, 09:02 AM IST

Gaza: गाजा में 60 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इन्हें मारने वाला कोई और नहीं इजराइल है. अब एक इजराइली अधिकारी ने ऐसा बयान दिया है, जो सुर्खियों का हिस्सा बन गया है. दरअसल, इज़राइल की सैन्य खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख अहारोन हलीवा (Aharon Haliva) का एक विवादित ऑडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने गाज़ा में फिलिस्तीनियों की भारी मौतों को फ्यूचर जनरेशन के लिए सबक बता रहे हैं.

इजराइली चैनल ने जारी किया ऑडियो

इज़राइल के चैनल 12 के जरिए प्रसारित इस रिकॉर्डिंग में हलीवा कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले में हर एक इज़राइली की मौत पर 50 फिलिस्तीनियों को मरना चाहिए. फर्क नहीं पड़ता कि वे बच्चे हों, उन्हें हर कुछ समय बाद नकबा का सामना करना ज़रूरी है, ताकि नतीजे समझ सकें." नकबा (Nakba) 1948 की उस त्रासदी को कहा जाता है, जब इज़राइल के गठन के दौरान लाखों फिलिस्तीनी अपने घर-बार छोड़ने को मजबूर हुए थेय

हजारों मौतों को सही ठहराया

हलीवा ने कबूल किया कि गाज़ा में अब तक कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि यह आंकड़ा अब 62,000 से ज़्यादा हो चुका है. इनमें बड़ी तादाद आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की है.

इज़राइल सरकार भले दावा करे कि मारे गए लोगों में 20,000 लड़ाके थे, लेकिन हलीवा की टिप्पणी यह साफ़ दिखाती है कि अधिकांश पीड़ित नागरिक ही हैं.

नरसंहार को सही ठहराना कितना सही?

उनकी इस टिप्पणी से फिलिस्तीनियों और मानवाधिकार संगठनों में गुस्सा है. इज़राइल के मानवाधिकार ग्रुप बेत्सेलेम (B’Tselem) ने कहा कि हलीवा के शब्द इज़राइली नीति के असली चेहरे को उजागर करते हैं. यह जानबूझकर किया जा रहा नरसंहार है."

खुफिया एजेंसी की नाकामी

रिकॉर्डिंग में हलीवा ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले खुफिया नाकामी पर भी बात की. उन्होंने माना कि इज़राइल की सैन्य खुफिया और शिन बेट (Shin Bet) दोनों एजेंसियां हमले को रोकने में नाकाम रहीं. हलीवा पिछले साल इसी नाकामयाबी की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे चुके हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

gazaGaza NewsIsrael Hamas Warmuslim news

