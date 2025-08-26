Gaza News: इजराइली मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी; कर रहे हैं बड़ी मांग

Gaza News: इजराइल में नेतन्याहू से जनता काफी नाराज नजर आ रही है. हर रोज गाजा में जंग रोकने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. हद तो यहां तक हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घर के बार डेरे डाल लिए. बंधकों की रिहाई को लेकर मंगलवार को भारी विरोध प्रदर्शन रहा.

क्या है लोगों की मांग

तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं, इज़रायली झंडे लहराए और बंधकों की तस्वीरें उठाए रखीं. इज़रायली मीडिया ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी शहर में अमेरिकी दूतावास शाखा के पास और देशभर में कई मंत्रियों के घरों के बाहर भी जुट गए थे. जिन्हें सिक्योरिटी फोर्स ने तितर बितर किया.

हगित चेन, जिनके बेटे को अक्टूबर 2023 में उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था, उन्होंने कहा,"मेज़ पर एक प्रस्ताव है. हम मांग करते हैं कि हमारे नेता वार्ता की मेज़ पर बैठें और समझौता होने तक उठें नहीं."

कैबिनेट बैठक के बाद प्रोटेस्ट

बीती शाम कैबिनेट बैठक थी, जिसके बाद मंगलवार सुबह यह प्रोटेस्ट हुआ है. सुरक्षा कैबिनेट की बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें सीजफायर और बंधकों की रिहाई पर फिर से बातचीत शुरू करने पर चर्चा हो सकती है.

फैसले ने बढ़ाई फिक्र

कैबिनेट ने अगस्त की शुरुआत में गाज़ा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी थी. इस कदम से बंधकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हुईं और हाल के हफ्तों में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. लोगों का कहना है कि अगर इजराइल सख्त कदम उठाता है तो यह मुमकिन है कि बचे हुए बंधक भी मारे जाएं.

क्या है हमास का प्रस्ताव?

यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब हमास ने मीडिएटर्स के जरिए पेश किए गए नए सीजफायर प्रस्ताव को कबूल किया था. इस प्रस्ताव में शुरुआती 60 दिनों में फेजवाइज तरीके से बंधकों की रिहाई और बदले में इज़रायल में कैद फ़िलिस्तीनी बंदियों की रिहाई का प्रावधान शामिल है.