Gaza News: इजराइली मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी; कर रहे हैं बड़ी मांग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2897236
Zee SalaamIsrael Hamas War

Gaza News: इजराइली मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी; कर रहे हैं बड़ी मांग

Gaza News: इजराइल हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने वाला है. नेतन्याहू का प्लान है कि वह गाजा पर कब्जा करें. लेकिन, इजराइली जनता कुछ और चाहती है, जिसकी वजह से नेतन्याहू का भारी विरोध हो रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 26, 2025, 01:33 PM IST

Trending Photos

Gaza News: इजराइली मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी; कर रहे हैं बड़ी मांग

Gaza News: इजराइल में नेतन्याहू से जनता काफी नाराज नजर आ रही है. हर रोज गाजा में जंग रोकने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. हद तो यहां तक हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घर के बार डेरे डाल लिए. बंधकों की रिहाई को लेकर मंगलवार को भारी विरोध प्रदर्शन रहा.

क्या है लोगों की मांग

तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं, इज़रायली झंडे लहराए और बंधकों की तस्वीरें उठाए रखीं. इज़रायली मीडिया ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी शहर में अमेरिकी दूतावास शाखा के पास और देशभर में कई मंत्रियों के घरों के बाहर भी जुट गए थे. जिन्हें सिक्योरिटी फोर्स ने तितर बितर किया.

हगित चेन, जिनके बेटे को अक्टूबर 2023 में उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था, उन्होंने कहा,"मेज़ पर एक प्रस्ताव है. हम मांग करते हैं कि हमारे नेता वार्ता की मेज़ पर बैठें और समझौता होने तक उठें नहीं."

कैबिनेट बैठक के बाद प्रोटेस्ट

बीती शाम कैबिनेट बैठक थी, जिसके बाद मंगलवार सुबह यह प्रोटेस्ट हुआ है. सुरक्षा कैबिनेट की बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें सीजफायर और बंधकों की रिहाई पर फिर से बातचीत शुरू करने पर चर्चा हो सकती है.

फैसले ने बढ़ाई फिक्र

कैबिनेट ने अगस्त की शुरुआत में गाज़ा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी दी थी. इस कदम से बंधकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हुईं और हाल के हफ्तों में लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. लोगों का कहना है कि अगर इजराइल सख्त कदम उठाता है तो यह मुमकिन है कि बचे हुए बंधक भी मारे जाएं.

क्या है हमास का प्रस्ताव?

यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब हमास ने मीडिएटर्स के जरिए पेश किए गए नए सीजफायर प्रस्ताव को कबूल किया था. इस प्रस्ताव में शुरुआती 60 दिनों में फेजवाइज तरीके से बंधकों की रिहाई और बदले में इज़रायल में कैद फ़िलिस्तीनी बंदियों की रिहाई का प्रावधान शामिल है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

gazaGaza NewsIsrael Hamas War

Trending news

gaza
Gaza News: इजराइली मंत्रियों के घरों के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी; कर रहे हैं बड़ी मांग
madhya pradesh news
मुसलमानों में भी पॉपुलर हुए प्रेमानंद महाराज; आरिफ के बाद इस लड़की ने की किडनी देने क
Rajasthan
Rajasthan में 2 दिन मीट पर पाबंदी, नाराज मुस्लिम समाज बोला, हो रहा भेदभाव
Indonesia News
इस मुस्लिम मुल्क का हुआ बांग्लादेश जैसे हाल; छात्रों ने घेरा संसद, हुआ बवाल
Israel
Israel ने जानबूझकर किया हमला! Gaza के अस्पताल पर अटैक का Video Viral
Durgakund Imambara
क्या है दुर्गाकुंड इमामबाड़ा केस, जिस पर नगर निगम और हिंदू समुदाय ने किया दावा?
Texas
Texas: Quran जलाने का वीडियो वायरल, GOP कैंडिडेट की नीच हरकत से भड़के मुसलमान
Lebanon news
लेबनानी सरकार ने ट्रंप के कहने पर उठाया ये बड़ा कदम,हिजबुल्लाह ने लगाया गंभीर इल्जाम
Mark Ruffalo
'दी अवेंजर्स' के 'हल्क' इजराइल से हुए भयंकर खफा! कर डाली ग्लोबल एक्शन की अपील
Trump
India और Pakistan के बीच होने वाला था न्यूक्लियर वॉर; ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा
;