Gaza से बमों के अवशेषों के हटाने में लगेंगे 20 साल, एक्सपर्ट बोले World War 2 जैसे हालात

Gaza News Today: गाजा में जंग तो रुक गई है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जो गोला बारूद जमीन पर मौजूद है उसे कैसे हटाया जाए और यह कितना खतरनाक हो सकता है आम जनता के लिए. क्योंकि हाल ही में एक इजराइली सेटलर की एक बिना फटे बम की वजह से ही जान गई थी.

20-30 साल में हटेंगे अवशेष

गाज़ा की ज़मीन से जंग में बचे हुए बम और बारूदी अवशेष साफ़ करने में 20 से 30 साल तक का समय लग सकता है. सहायता संगठन ह्यूमैनिटी एंड इंक्लूज़न के एक अधिकारी ने गाज़ा को भयानक और अनमैप्ड बारूदी सुरंगों का मैदान बताया है.

यूएन ने कही ये बात

संयुक्त राष्ट्र (UN) के नेतृत्व वाले एक डेटाबेस के मुताबिक, दो साल से जारी इज़रायल-हमास जंग के दौरान छोड़े गए घातक अवशेषों से अब तक 53 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. सहायता संगठनों का कहना है कि यह आंकड़ा असल हालात से काफी कम है.

एक्सपर्ट बोले, पूरी तरह सफाई मुमकिन नहीं!

इस महीने अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ सीजफायर इस उम्मीद को बढ़ाता है कि लाखों टन मलबे के बीच से इन खतरनाक अवशेषों को हटाने का बड़ा काम अब शुरू हो सकेगा. ह्यूमैनिटी एंड इंक्लूज़न के विस्फोटक निष्कासन विशेषज्ञ निक ऑर ने कहा कि अगर आप पूरी सफाई की बात करते हैं, तो यह मुमकिन नहीं है. क्योंकि ये अवशेष ज़मीन के नीचे तक हैं. इन्हें आने वाली पीढ़ियां भी खोजेंगी. लेकिन सतही सफाई मुमकिन है, इसमें करीब 20 से 30 साल लग सकते हैं."

उन्होंने गाजा में हालात की तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश शहरों से की. बता दें, निक ऑर, जो युद्ध के दौरान कई बार गाज़ा गए, सात सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं जो आने वाले हफ्ते में अस्पतालों, बेकरी और अन्य ज़रूरी ढांचों में युद्ध के अवशेषों की पहचान का काम शुरू करेगी.

इजराइल ने नहीं दी है अभी इजाजत

हालांकि, उन्होंने बताया कि अभी तक उनकी संस्था जैसी मददगार एजेंसियों को इज़रायल से इजाजत नहीं मिली है कि वे गाज़ा में जाकर इन बमों को निष्क्रिय करें या उन्हें नष्ट करने के लिए ज़रूरी उपकरण आयात करें.

निक ऑर ने की बड़ी मांग

निक ऑर ने कहा कि उनकी टीम उन सामग्रियों के आयात की अनुमति चाहती है जिनसे बमों को विस्फोट किए बिना जलाकर निष्क्रिय किया जा सके, ताकि उन्हें हमास द्वारा दोबारा इस्तेमाल किए जाने की आशंका को कम किया जा सके.