Gaza: इजराइल ले रहा है बड़ा फैसला, बम से कम और भूख से ज्यादा मरेंगे फिलिस्तीनी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2903262
Zee SalaamIsrael Hamas War

Gaza: इजराइल ले रहा है बड़ा फैसला, बम से कम और भूख से ज्यादा मरेंगे फिलिस्तीनी

Gaza News: गाजा में हालात बदतर बने हुए हैं और लोग भूख की वजह से परेशान हैं. अब इजराइल ने ऐसा फैसला लेने की बात कही है जिससे और ज्यादा लोगों की भूख से मौत होने की उम्मीद है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 31, 2025, 08:54 AM IST

Trending Photos

Gaza: इजराइल ले रहा है बड़ा फैसला, बम से कम और भूख से ज्यादा मरेंगे फिलिस्तीनी

Gaza News: इज़राइल जल्द ही गाज़ा के उत्तरी हिस्सों में मानवीय सहायता को रोकने या कम करने जा रहा है. यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब गाज़ा सिटी को जंग का इलाका घोषित कर दिया गया है और इज़राइली सेना ने हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिया है.

भूख से मारना चाहता है इजराइल

एक इज़राइली अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर अरब न्यूज को बताया कि आने वाले दिनों में गाज़ा सिटी से मानवीय सहायता की अपूर्ति बंद कर दी जाएगी. अब ऐसे में वहां रहने वाले लोग दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे हैं.

गाजा सिटी की हालत बद से बदतर

इजराइली  सेना का कहना है कि गाज़ा सिटी हमास का गढ़ है और यहां अब भी बड़ी सुरंग नेटवर्क मौजूद है. संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाज़ा की जरूरतें कहीं ज्यादा हैं, रोज़ाना कम से कम 600 ट्रक मदद पहुंचने चाहिए, जबकि मौजूदा इंतज़ाम बहुत कम हैं. गाज़ा से विस्थापित फादी अल-दाऊर ने बताया, "हम इसलिए निकले क्योंकि इलाका रहने लायक ही नहीं बचा था. न कोई तलाश करता है, न पत्रकार पहुंचते हैं. सब कुछ खत्म हो गया है."

Add Zee News as a Preferred Source

बंधक के मिले अवशेष

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पुष्टि की कि हाल में बरामद एक लाश नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल से अगवा किए गए इदान श्टिवी की है. 7 अक्तूबर 2023 को हमास के हमले में 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था. इनमें से अब 48 गाज़ा में बचे हैं, जिनमें इज़राइल का मानना है कि सिर्फ 20 ही ज़िंदा हैं.

नेतन्याहू से नाराज जनता

बंधकों के परिवारों ने एक बार फिर तेल अवीव में प्रदर्शन कर युद्धविराम और समझौते की मांग की है. एक परिजन ने चेतावनी दी कि अगर और बंधक लाशों में लौटे तो इसकी ज़िम्मेदारी सीधे नेतन्याहू पर होगी.

गाज़ा सिटी के बाहरी इलाकों में हाल के दिनों में हवाई हमले और तेज़ हुए हैं. रेड क्रॉस की अध्यक्ष मिर्जाना स्पोल्जारिक ने चेतावनी दी कि इतने बड़े पैमाने पर निकासी गाज़ा के तबाह हो चुकी बुनियादी ढांचे और खाने-पीने की भारी कमी के बीच संभव नहीं है. इसे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से नहीं किया जा सकता.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

gazaGaza NewsIsrael Hamas War

Trending news

Sinwar
Hamas: कौन था मोहम्मद सिनवार, जिसकी इजराइल ने गाजा में की हत्या
Jalaun Violence Case
UP: माजिद के घर पर चला बुलडोजर, जालौन में हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती
Delhi News
ज़ोर पकड़ी पैगम्बर साहब (स.) के जन्मदिन पर देशभर में शराबबंदी की मांग, भेजा ज्ञापन
Uttarakhand news
उत्तराखंड में 2 मजारों पर चला बुलडोजर; अब तक 547 मजार कर दिए गए समतल!
UP News
SP सांसद अफजाल अंसारी ने की भागवत की तारीफ; PM मोदी और योगी की ली चुटकी!
bijnor news
UP: गन प्वाइंट पर निकाह, 10 लाख की ठगी और बेइज्जती; नावेद ने उठाया खौफनाक कदम
Rajasthan news
अजमेर में शिव मंदिर या ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह? अगले माह इस तारीख को होगी सुनवाई
UP New
बलरामपुर में एक और मदरसा बंद करने का फरमान; 39 मासूम बच्चियों की तालीम पर लगा ताला!
Arshad Madani on Assam Muslims
असम में मुस्लिमों पर बुलडोजर, फिलिस्तीन नरसंहार पर भारत खामोश क्यों? मदनी का बयान
UAE News
ग़ज़ा में मासूमों की भूख पर रोया UAE; 7 हजार टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ जहाज
;