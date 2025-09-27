Gaza News: जल्द रुकेगी जंग और होगी बंधकों की वापसी, Trump ने दिया बड़ा बयान

Gaza News: इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है. जिससे उम्मीद जग गई है कि जल्द ही इस जंग का अंत होगा. माना जा रहा है कि अभी तक इजराइल अपनी मनमानी कर रहा था और अमेरिका ने उसे छूट दी हुई थी. लेकिन, अब ट्रंप ने उसकी नकेल कसी है.

क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे गाज़ा युद्ध खत्म करने और बंधकों को घर लाने के लिए एक समझौते के बेहद करीब हैं. ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने से पहले शुक्रवार को यह बयान दिया.

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा,"ऐसा लग रहा है कि हमारे पास गाज़ा पर एक डील है. मुझे लगता है यह डील बंधकों को वापस लाएगी और युद्ध को खत्म करेगी." यह बयान उन्होंने न्यूयॉर्क में राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले दिया.

सोमवार को है नेतन्याहू से मुलाकात

रॉयटर्स को एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू सोमवार को मुलाकात करेंगे, जिसका मकसद समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है. इसके साथ ही इस हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इकट्ठा हुए वर्ल्ड लीडर्स के बीच अमेरिका ने एक 21 सूत्रीय मध्य पूर्व शांति योजना पेश की, जिसका मकसद गाज़ा में लगभग दो साल से चल रहे इज़राइल-हमास युद्ध को खत्म करना है.

अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के अनुसार, इस प्रस्ताव को सऊदी अरब, यूएई, क़तर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ साझा किया गया था.

क्या कहती है शांति योजना

एक व्हाइट हाउस अधिकारी ने बताया कि इस योजना में सभी बंधकों (जीवित और मृत दोनों) की वापसी, क़तर पर इज़राइल के और हमले रोकने और इज़राइल और फिलिस्तीनियों के बीच 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' पर नए संवाद की शुरुआत की बात शामिल है. गौरतलब है कि इज़राइल ने 9 सितंबर को क़तर की राजधानी दोहा में हमास ठिकानों पर हवाई हमला किया था, जिससे क़तर नाराज़ हो गया था.