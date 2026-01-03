Israel से नाराज़ हुआ UN, Gaza पर इस फैसले का हो रहा दुनिया भर में विरोध

Gaza News: गाजा में एड एजेंसीज़ पर बैन के बाद यूएन कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा है. संगठन ने वॉर्निंग दी है कि इससे सीजफायर पर फर्क पड़ने वाला है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Gaza News: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने गाज़ा में मानवीय सहायता देने वाली 37 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने इज़राइल से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की अपील की है. इजराइल के इस फैसले की इंटरनेल लेवल पर काफी मज़म्मत हो रही है.
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजारिक ने एक बयान में कहा कि महासचिव गुटेरेस ने इस कदम को पलटने का आह्वान किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (INGOs) जीवन रक्षक मानवीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी हैं और इन पर रोक लगाए जाने से सीजफायर के दौरान बनी नाज़ुक प्रगति को नुकसान पहुंचने का खतरा है.
दुजारिक ने आगे कहा कि यह ऐलान पहले से लागू उन प्रतिबंधों के ऊपर आया है, जिनकी वजह से गाज़ा में जरूरी खाने का सामान, चिकित्सा सामान, स्वच्छता से जुड़ी वस्तुएं और आश्रय से संबंधित आपूर्ति पहुंचने में पहले ही देरी हो रही है.
युनाइटेड नेशनल का कहना है कि मानवीय संगठनों पर लगाया गया यह नया प्रतिबंध फिलिस्तीनियों के सामने खड़े मानवीय संकट को और गंभीर बना देगा. बयान में यह भी साफ किया गया है कि सहायता एजेंसियों की भूमिका गाज़ा में लोगों की जान बचाने और बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए बेहद अहम है.
युनाइटेड नेशन्स ने चेतावनी दी है कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया, तो हाल के दिनों में युद्धविराम के दौरान मानवीय हालात में जो सीमित सुधार हुआ है, वह भी प्रभावित हो सकता है.
ज्ञात हो कि इससे पहले मुस्लिम मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इजराइल की मज़म्मत की थी और कहा था कि इस फैसले से फिलिस्तीनियों को पहुंच रही मदद पर काफी असर पड़ने वाला है. संगठन ने एक बयान जारी करते हुए संगठन के चीफ डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा ने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया और इसे मानवीय कानूनों का खुला उल्लंघन करा दिया.
इजराइल ने गाजा में मदद कर रहे 37 संगठनों पर रोक लगाई है. इनमें, मेडेसां सॉं फ्रंटियर्स (डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स), नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और ऑक्सफैम व कैरिटास की ब्रांच भी शामिल हैं.