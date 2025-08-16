Gaza के लोगों को इस देश में बसाने की चल रही है तैयारी! जानें पूरी डिटेल
Gaza के लोगों को इस देश में बसाने की चल रही है तैयारी! जानें पूरी डिटेल

Gaza News: गाजा के लोगों को दूसरे देश में बसाने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है. हालांकि फिलिस्तीनी नेताओं ने इस प्लान को मानने से मना कर दिया है. उनका कहना है कि फिलिस्तीनी यहीं रहने वाले हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 16, 2025, 09:05 AM IST

Gaza के लोगों को इस देश में बसाने की चल रही है तैयारी! जानें पूरी डिटेल

Gaza News: इजराइल ने गाज़ा में हमलों को तेज कर दिया है. अब इजराइल कुछ बड़ी खिचड़ी पका रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस बात पर चर्चा चल रही है कि युद्धग्रस्त गाज़ा के कुछ फिलिस्तीनियों को साउथ सूडान में बसाया जाए. हालांकि फिलिस्तीनी नेताओं ने इस प्लान को तुरंत रिजेक्ट कर दिया है.

दोनों देशों के बीच बातचीत

तीन सूत्रों ने बताया कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है. अगर प्लान आगे बढ़ता है तो गाज़ा के लोगों को उस अफ्रीकी देश में बसाया जाएगा, जो खुद लंबे वक्त से राजनीतिक और जातीय हिंसा से जूझ रहा है.

फिलिस्तीनी नेताओं ने किया विरोध

फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) की कार्यकारी समिति के मेंबर वासेल अबू यूसुफ ने कहा कि हम अपने किसी भी नागरिक को साउथ सूडान या किसी और जगह विस्थापित करने की किसी भी योजना को खारिज करते हैं. उनका बयान राष्ट्रपति महमूद अब्बास के दफ़्तर के बयान से मेल खाता है. हमास ने इस पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है.

इज़राइल और साउथ सूडान की बातचीत

सोर्सेज़ के मुताबिक, पिछले महीने जब साउथ सूडान के विदेश मंत्री मंडे सेमाया कुम्बा ने इज़राइल का दौरा किया था, तब यह मुद्दा उठा था. हालांकि, साउथ सूडान के विदेश मंत्रालय ने इस तरह की किसी योजना को 'निराधार' बताया है.

इस हफ्ते इज़राइली उप विदेश मंत्री शारेन हास्कल ने जूबा की यात्रा की और कहा कि बातचीत में फिलिस्तीनियों को बसाने का मुद्दा शामिल नहीं था. उन्होंने साफ किया कि वार्ता विदेश नीति, बहुपक्षीय संगठनों और साउथ सूडान के मानवीय संकट पर केंद्रित थी.

इससे पहले भी उठ चुका है ऐसा मुद्दा

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लोगों इलाका खाली करने और उन्हें जॉर्डन और दूसरे मुस्लिम देशों में बसाने की बात की थी. जिसका कई देशों ने जमकर विरोध किया था. अब एक बार फिर ये मुद्दा उठता दिख रहा है. इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि गाज़ा में मिलिट्री कंट्रोल बढ़ाया जाएगा और फ़िलिस्तीनी अपनी मरज़ी से फिलिस्तीन छोड़ सकते हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

