Gaza: खंडहर में तब्दील फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का विला, लोगों ने डाला है डेरा

Gaza News: गाजा के लोगों को घर तबाह हो चुका है और अब वह अलग-अलग जगहों पर रहने पर मजबूर हैं. फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का विला फिलिस्तीनियों का शेल्टर बना हुआ है. किसी वक्त ये एक शानदार घर हुआ करता था.
Gaza News: गाज़ा सिटी में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का घर अब खंडहर बन चुका है. कभी आलीशान रही यह इमारत अब मलबे के बीच खड़ी है और इसमें कई विस्थापित परिवारों ने शरण ली हुई है. गाज़ा के ज़्यादातर इलाकों की तरह यह घर भी जंग की तबाही का शिकार हो चुका है.
सोशल मीडिया पर वायरल इस फुटेज में दिखाया गया है कि अराफात की मौत (2004) के बाद उनके सम्मान में बनाए गए इस संग्रहालयनुमा घर के चारों ओर अब सिर्फ मलबा फैला हुआ है. दीवारों पर अभी भी अराफात की तस्वीरें और उनके सम्मान में बनाए गए भित्तिचित्र (म्यूरल्स) दिखाई दे रहे हैं.
यह घर गाज़ा सिटी के रिमाल इलाके में मौजूद है और इसे इज़राइल के हवाई हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है. यह नुकसान उस दो साल के युद्ध के दौरान हुआ, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इज़राइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था.
अशरफ नाफेथ अबू सालेम, जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार और कुछ अन्य परिवारों के साथ इस घर में शरण ली है. उन्होंने कहा कि उन्होंने घर के आंगन में पड़े मलबे को साफ करने का फैसला किया, जो लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है.
विला का एक धातु का दरवाज़ा, जो सड़क की ओर खुलता है, अब भी अराफात के एक पोस्टर से सजा हुआ है. पोस्टर में अराफात अपने मशहूर कुफ़िया (Keffiyeh) और सनग्लासेस पहने दिखाई दे रहे हैं. पोस्टर के पीछे फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) के मौजूदा राष्ट्रपति महमूद अब्बास की एक छोटी तस्वीर भी लगी है.
अरब न्यूज के मुताबिक अबू सालेम ने एक पुरानी, पीली पड़ चुकी किताब दिखाई, जिसके कवर पर अराफात की तस्वीर थी. उन्होंने कहा, हम पहले इंतिफादा (1987) की पीढ़ी से हैं. हम पत्थर फेंकते हुए बड़े हुए हैं."
उन्होंने आगे कहा kf हमारे लिए राष्ट्रपति अबू अम्मार (अराफात का लोकप्रिय नाम) एक मिसाल और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतीक थे. संयुक्त राष्ट्र (UN) के आंकड़ों के अनुसार, गाज़ा पट्टी में दो साल के युद्ध में तीन-चौथाई इमारतें नष्ट हो चुकी हैं. एएफपी (AFP) के जरिए विश्लेषित डेटा के मुताबिक, इस तबाही से लगभग 6.1 करोड़ टन मलबा पैदा हुआ है.