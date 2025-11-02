Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2984653
Zee SalaamIsrael Hamas War

Gaza: खंडहर में तब्दील फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का विला, लोगों ने डाला है डेरा

Gaza News: गाजा के लोगों को घर तबाह हो चुका है और अब वह अलग-अलग जगहों पर रहने पर मजबूर हैं. फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का विला फिलिस्तीनियों का शेल्टर बना हुआ है. किसी वक्त ये एक शानदार घर हुआ करता था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 02, 2025, 08:08 AM IST

Trending Photos

Gaza: खंडहर में तब्दील फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का विला, लोगों ने डाला है डेरा

Gaza News: गाज़ा सिटी में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का घर अब खंडहर बन चुका है. कभी आलीशान रही यह इमारत अब मलबे के बीच खड़ी है और इसमें कई विस्थापित परिवारों ने शरण ली हुई है. गाज़ा के ज़्यादातर इलाकों की तरह यह घर भी जंग की तबाही का शिकार हो चुका है.

यासिर अराफात के घर का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल इस फुटेज में दिखाया गया है कि अराफात की मौत (2004) के बाद उनके सम्मान में बनाए गए इस संग्रहालयनुमा घर के चारों ओर अब सिर्फ मलबा फैला हुआ है. दीवारों पर अभी भी अराफात की तस्वीरें और उनके सम्मान में बनाए गए भित्तिचित्र (म्यूरल्स) दिखाई दे रहे हैं.

यह घर गाज़ा सिटी के रिमाल इलाके में मौजूद है और इसे इज़राइल के हवाई हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है. यह नुकसान उस दो साल के युद्ध के दौरान हुआ, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इज़राइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

अशरफ नाफेथ अबू सालेम, जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार और कुछ अन्य परिवारों के साथ इस घर में शरण ली है. उन्होंने कहा कि उन्होंने घर के आंगन में पड़े मलबे को साफ करने का फैसला किया, जो लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है.

विला का एक धातु का दरवाज़ा, जो सड़क की ओर खुलता है, अब भी अराफात के एक पोस्टर से सजा हुआ है. पोस्टर में अराफात अपने मशहूर कुफ़िया (Keffiyeh) और सनग्लासेस पहने दिखाई दे रहे हैं. पोस्टर के पीछे फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) के मौजूदा राष्ट्रपति महमूद अब्बास की एक छोटी तस्वीर भी लगी है.

अरब न्यूज के मुताबिक अबू सालेम ने एक पुरानी, पीली पड़ चुकी किताब दिखाई, जिसके कवर पर अराफात की तस्वीर थी. उन्होंने कहा, हम पहले इंतिफादा (1987) की पीढ़ी से हैं. हम पत्थर फेंकते हुए बड़े हुए हैं."

6.1 करोड़ मलबा हुआ पैदा

उन्होंने आगे कहा kf हमारे लिए राष्ट्रपति अबू अम्मार (अराफात का लोकप्रिय नाम) एक मिसाल और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतीक थे. संयुक्त राष्ट्र (UN) के आंकड़ों के अनुसार, गाज़ा पट्टी में दो साल के युद्ध में तीन-चौथाई इमारतें नष्ट हो चुकी हैं. एएफपी (AFP) के जरिए विश्लेषित डेटा के मुताबिक, इस तबाही से लगभग 6.1 करोड़ टन मलबा पैदा हुआ है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

gazaGaza NewsIsrael Hamas War

Trending news

gaza
Gaza: खंडहर में तब्दील फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात का विला, लोगों ने डाला है डेरा
Himachal Pradesh News
नासिर रावत बने हिमाचल वक्फ बोर्ड के नए बॉस, तीन साल से खाली पड़ा था ये पद
mp news
क्या 14 मुस्लिम नौजवान सच में बन चुके हैं हिन्दू; मोहम्मद को महादेव बनाने का दावा!
Mumbai News
मुंबई: नशे की लत ने बनाया कातिल! नारियल बेचने वाले कासिम की गला रेतकर हत्या
UP News
बरेली हिंसा के आरोपी डॉ नफीस को दोहरा झटका; पुलिस ने रिओपन किया ये पुराना केस
UP News
हापुड़ में स्वामी यशवीर ने उगला जहर; मेले को 'दूसरे धर्म वालों' से बताया खतरा!
UP News
धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा पर सांप्रदायिक साया, बाबा की मुसलमानों पर बैन की मांग
bijnor news
हिन्दू के खेत में मुसलमानों ने बना दी मजार, चुनावी फायदे के लिए फैलाई गई झूठी अफवाह!
UP News
वाराणसी की 6 मस्जिदों पर मंडराया कुर्की का खतरा, निगम के टैक्स नोटिस से मचा हड़कंप
Banglades News
ढाका में लोकतंत्र की थमीं सांसें! सरकार ने अवामी लीग के 3,000 नेताओं पर कसा शिकंजा