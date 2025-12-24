Advertisement
Zee SalaamIsrael Hamas War

भूख, बीमारी और बेबसी; गाजा युद्ध के साए में तड़प रहे हैं फिलिस्तीनी, हजारों मरीजों की जान खतरे में

Gaza War Update: गाजा में पिछले दो सालों से युद्ध चल रहा है. इस संघर्ष में कम से कम 70 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं. इस बीच, गाजा के सभी निवासी अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं. हालात बहुत खराब हो गए हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 24, 2025, 12:39 PM IST

भूख, बीमारी और बेबसी; गाजा युद्ध के साए में तड़प रहे हैं फिलिस्तीनी, हजारों मरीजों की जान खतरे में

Gaza News: गाजा में सीजफायर का ऐलान हो गया है, लेकिन वहां हालात और खराब हो गए हैं. इजरायली सेना ने अस्पतालों समेत 25 हेल्थ सेंटर पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं. मरीजों के ठीक होने के लिए जरूरी मेडिकल सामान भी खत्म हो गया है. फिलिस्तीनियों के जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. गाजा में पानी, खाना और मेडिकल केयर जैसी बेसिक सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है. इसी तरह के टेम्पररी इंतज़ाम और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह और भी साफ़ कर दिया है कि मौजूदा हालात में लोग न तो अपनी जरूरतें छोड़ पा रहे हैं और न ही हालात के हिसाब से खुद को बचा पा रहे हैं.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पानी और बिजली सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे टेम्पररी तार और सिस्टम कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं. इन इंतज़ामों से यह भी पता चलता है कि संकट के समय शराब और खाने जैसी गैर-ज़रूरी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई असरदार स्ट्रेटेजी नहीं है. धार्मिक और सामाजिक हलकों ने बार-बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि इंसानी सेहत और इज्जत को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

जुमे की नमाज से पहले मौलवियों ने की ये अपील
जुमे की नमाज से पहले मौलवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बार-बार लोगों से सावधान और सब्र रखने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में अनुशासन और एक-दूसरे की मदद करना ही एकमात्र रास्ता है. हालांकि, 2025 के दौरान कुछ मरीजों को इलाज से मना किए जाने के मामले भी सामने आए, जिससे हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल उठे. रविवार रात कुछ मरीज़ों को हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें पूरा इलाज नहीं मिल पाया.

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं फिलिस्तीनी
मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैटरनिटी और दूसरी गंभीर बीमारियों वाले मरीज़ों के लिए खास दवाएं न मिलने से मौतों का खतरा बढ़ गया है. कई परिवारों ने शिकायत की है कि उन्हें ज़रूरी दवाएं या तो बहुत महंगी मिल रही हैं या बिल्कुल नहीं मिल रही हैं. इस स्थिति ने सबसे ज़्यादा गरीबों को प्रभावित किया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, खाना और पीने का साफ़ पानी ढूंढ़ना रोज़ का संघर्ष बन गया है. रोजगार के मौके कम हो गए हैं और लोगों को अपने परिवार का गुजारा करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं.

सीजफायर को लेकर सवाल
सोशल कमेंटेटर राफ़ सियाल ने कहा कि मानवीय संकट का हल सिर्फ़ सीजफायर या कुछ समय की राहत नहीं है, बल्कि स्थायी शांति, पारदर्शी शासन और बुनियादी सुविधाओं का बराबर इंतज़ाम है. उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रभावित आबादी के लिए तुरंत और असरदार कदम उठाने की अपील की ताकि लोगों को इज्ज़तदार ज़िंदगी जीने का मौका मिल सके.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Gaza NewsGaza war update

