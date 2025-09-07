गाजा में भुखमरी से 5 लोगों की मौत, 3 बच्चों ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम

Gaza War: गाजा में इजरायल का नरसंहार जारी है. इस नरसंहार में 63 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. जबिक 1.7 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए है. वहीं, गाजा में सभी फिलिस्तीनी घर से बेघर हो गए हैं. गाजा में इस समय भुखमरी चरम पर है. बच्चे और बुजुर्ग भूख से मर रहे हैं. पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की भूख से मौत हो गई है. इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं. गाजा में अब तक 387 लोगों की मौत भूख और कुपोषण से हो चुकी है. इनमें से 138 बच्चे हैं.

इंटरनेशनल लेवल पर भूख और खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर निगरानी रखने वाले संगठन IPC (Integrated Food Security Phase Classification) ने 22 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उत्तरी गाज़ा में अकाल की स्थिति पैदा हो चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह संकट अब पूरे गाजा पट्टी में फैल रहा है. IPC की इस पुष्टि के बाद से ही हालात और बिगड़ते गए हैं. पिछले 2 हफ्तों में ही 109 लोगों की मौत भूख से हुई है, जिनमें 23 बच्चे शामिल हैं.

सबसे ज्यादा इस उम्र के बच्चों की हो रही है मौत

गाजा में चल रहे युद्ध और लगातार जारी नाकेबंदी की वजह से सबसे ज्यादा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ा है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भोजन, दवाइयों और साफ पानी की भारी कमी है. छोटे बच्चों को दूध और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कुपोषण और संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं. मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, जिन बच्चों की जान गई, उनमें से अधिकांश 5 साल से कम उम्र के थे. भूख से जूझते परिवारों में कई महिलाएं गर्भवती हैं, लेकिन उन्हें भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा.

गाजा में बुरे हैं हालात

गाजा के अस्पतालों में हालात बेहद गंभीर हैं. डॉक्टरों का कहना है कि दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की भारी कमी है. कई अस्पतालों के पास अब मरीजों को खिलाने के लिए खाना तक नहीं बचा है. डॉक्टरों को मजबूरन कुपोषित बच्चों का इलाज सीमित साधनों के सहारे करना पड़ रहा है. एक डॉक्टर ने बताया, “हर दिन हमें ऐसे बच्चे लाए जाते हैं, जो भूख से बेहाल होते हैं. कई बार इलाज शुरू करने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है. यह सिर्फ मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आपदा है.”