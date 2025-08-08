Gaza पर कब्जे का प्लान हुआ पक्का, इजराइल कैबिनेट ने दी मंजूरी; अब क्या होगा?

Gaza Takeover Plan Update: इज़राइली कैबिनेट ने गाजा को टेकओवर करने के प्लान को मंजूरी दे दी है. हालांकि, सरकार का भारी विरोध भी हो रहा है, क्योंकि परिवारों का मानना है कि इसकी वजह से उनके करीबियों की जान जा सकती है.
Gaza Takeover Plan Update: गाज़ा सिटी पर कंट्रोल के लिए इज़राइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने प्लान को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने शुक्रवार तड़के इस बात की जानकारी दी है. यह फैसला, हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद शुरू हुए 22 महीने लंबे मिलिट्री ऑपरेशन के बाद अब एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
इस युद्ध में अब तक 60 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है. गाज़ा का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और करीब 20 लाख आबादी भुखमरी की कगार पर है. लोगों के पास खाना, पानी, दवाईयों और पानी की कमी है
माना जा रहा है कि अह इजराइली सेना बची हुई जगहों पर अपने ऑपरेशन को और तेज कर देगी. दावे के मुताबिक इजराइल ने 75 फीसद गाजा पर कब्जा कर लिया है. हालांकि, मुल्क के पास बंधकों की रिहाई भी एक बड़ी समस्या है. हमास ने कहा है इजराइल को अपने बंधकों की फिक्र नहीं है. वहीं नेतन्याहू ने कहा है कि इज़राइल पूरे गाज़ा पर दोबारा कंट्रोल करेगा और बाद में इसे हमास के विरोधी अरब देशों के हवाले करेगा.
वहीं इजराइली सेना के टॉप जनरल ने चेतावनी दी है कि अगर ऑपरेशन तेज होता है तो इससे सना पर असर पड़ेगा और ये हो सकता है कि बाकि बचे हुए 20 बंधक मारे जाएं. कई बंधक परिवारों ने भी इस योजना का विरोध किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके प्रियजनों की रिहाई और मुश्किल हो जाएगी. गुरुवार रात से चली बैठक के दौरान यरुशलम में सिक्योरिटी कैबिनेट के बाहर बंधक परिवारों ने प्रदर्शन भी किया.
वहीं हमास ने नेतन्याहू के इस प्लान की निंदा की है और कहा है कि वह अपनी निजी विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. संगठन ने कहा कि उन्हें अपने बंधकों की कोई फिक्र नहीं है.