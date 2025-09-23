Gaza के लिए ट्रंप के शांति प्रस्ताव में क्या है, जिसे मिल रहा है खूब समर्थन? मुस्लिम देशों से की बड़ी मांग

Gaza Ceasefire Update: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा जंग को खत्म करने और इसके बाद गाज़ा की शासन व्यवस्था तय करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में हैं. एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी सिम्त में ट्रंप मंगलवार को सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.

ट्रंप के नए प्रस्ताव में क्या है?

ट्रंप ने इस पहल को युद्ध खत्म करने की एक जरूरी कोशिश करार दिया. सोमवार को उन्होंने कहा कि हमें शांति की संभावना बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी. उन्होंने ज़ोर दिया कि वॉशिंगटन इस मामले में इलाकाई साझेदारों के साथ मिलकर काम करना चाहता है.

तीन पिलर्स पर बेस्ड है पूरा प्लान

- बंधकों की रिहाई,

- गाज़ा से इज़राइली सेना की वापसी पर बातचीत,

- युद्ध के बाद ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना जिसमें हमास शामिल न हो

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका चाहता है कि अरब और मुस्लिम देश गाज़ा में स्थिरता लाने के लिए सैन्य बल भी भेजें और पुनर्निर्माण के लिए धनराशि में भी योगदान दें.

इंडोनेशिया ने कही ये बात

इंडोनेशिया ने पहले ही अपनी तत्परता जताई है. राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने कहा है कि उनका देश गाज़ा में शांति स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय बल का हिस्सा बनकर सैनिक भेजने के लिए तैयार है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बयान अमेरिका की कोशिशों को मजबूती देता है.

कैसे हैं गाज़ा के हालात?

गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाज़ा सिटी के दो अस्पताल अल-रंतीसी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल और आई हॉस्पिटल लगातार इज़राइली बमबारी के कारण संचालन बंद करने पर मजबूर हो गए हैं. मंत्रालय ने कहा, "किसी भी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक मरीजों और घायलों के सुरक्षित पहुंचने का रास्ता उपलब्ध नहीं है."

इजराइली टैंक साउथ हिस्से में घुसे

गाज़ा निवासियों ने बताया कि इज़राइली टैंक शहर के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में और गहराई तक घुस चुके हैं, जहां आवासीय ब्लॉकों को ध्वस्त किया जा रहा है और वे धीरे-धीरे गाज़ा सिटी के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं.

जॉर्डन ने सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए ऐलान किया है कि वह गाज़ा सिटी से अपने लंबे समय से चल रहे फील्ड हॉस्पिटल को खान यूनिस में स्थानांतरित करेगा. लगातार बमबारी से अस्पताल का उपकरण क्षतिग्रस्त हो गया और स्टाफ की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई.

युनाइडेट नेशन्स में फिलिस्तीन को समर्थन

इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में दर्जनों विश्व नेताओं ने फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में आवाज़ उठाई, जिसे एक बड़े कूटनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि इज़राइल जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है- इस विचार को अब भी सिरे से खारिज कर रहा है.