Gaza के लोगों को बाहर बसाएंगे नेतन्याहू, पैसा और किराया भी देगा यूएस; जानें डिटेल
Muslim News: ट्रंप गाजा को लेकर बड़ा प्लान किए हैं. उनका कहना है कि वह यहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में बसाएंगे, जहां उनका किराया दिया जाएगा और साथ ही पांच हजार डॉलर की मदद भी की जाएगी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 01, 2025, 12:25 PM IST

Muslim News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन गाज़ा जंग के बाद इलाके को दोबारा तामीर करने को लेकर एक बड़े प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लान के तहत गाज़ा पट्टी को 10 साल तक अमेरिकी नियंत्रण में रखा जाएगा और करीब चौथाई आबादी को बाहर बसाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा.

क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव ट्रंप की उस सोच से जुड़ा है जिसमें वे गाज़ा को 'मध्य-पूर्व का रिवेरा' बनाना चाहते हैं. योजना का नाम 'GREAT Trust' रखा गया है, जिसका पूरा रूप है- Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation है.

बाहर जाने वालों को पैकेज

योजना के मुताबिक, जो फिलिस्तीनी गाज़ा छोड़ना चाहेंगे उन्हें 5,000 डॉलर नकद, चार साल का किराया और एक साल का राशन दिया जाएगा. ट्रंप ने पहले भी कुछ इसी तरह की बात कही थी. जिसका कई इस्लामिक मुमालिक ने विरोध किया था.

ट्रंप का कहना है कि वह दाजा को इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट से पर्यटन और तकनीक का बड़ा केंद्र बनाएंगे. इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्रियां, डाटा सेंटर,  बीच रिसॉर्ट, हाई-राइज अपार्टमेंट को तामीर किया जाएगा.

बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के जरिए तैयार वित्तीय मॉडल के मुताबिक, इस योजना में 100 अरब डॉलर का निवेश होगा और 10 साल में चार गुना रिटर्न मिलने का अनुमान है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करके और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जुटाकर खर्च कम किया जा सकता है.

फिलिस्तीनी शासन को सौंपी जाएगी ज़िम्मेदारी

योजना के मुताबिक, जब गाज़ा को हमास से आज़ाद किया जाएगा. तब इसे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी शासन को सौंप दिया जाएगा, जो बाद में अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हो सकता है. बता दें, नेतन्याहू शुरुआत से ही हमास को गाजा से हटाना चाहते हैं. अब इजराइल ने गाजा में हमलों को तेज कर दिया है. 

