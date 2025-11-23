Advertisement
Gaza में सीज़फायर के बावजूद हर रोज मर रहे हैं 2 बच्चे; आंकड़ा कर देगा हैरान

Gaza News: गाजा में सीजफायर लागू होने के बावजूद हर रोज यहां 2 बच्चों की मौत हो रही है. गाजा में हालात अभी भी संजीदा बने हुए हैं. सीजफायर लागू होने के बाद से अभी तक 67 बच्चों की मौत हो चुकी है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 23, 2025, 09:16 AM IST

Gaza  News: गाज़ा में सीजफायर लागू होने के बाद भी हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की संस्था यूनिसेफ ने बताया कि संघर्ष से जुड़े घटनाओं में अब तक कम से कम 67 बच्चों की मौत हो चुकी है. यूनिसेफ के प्रवक्ता रिकार्डो पीरेस ने जिनेवा में कहा कि दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं. संघर्षविराम लागू होने के बाद से औसतन हर दिन लगभग दो बच्चों की मौत हो रही है.

गाजा में मारे जा रहे हैं बच्चे

यूनिसेफ ने गुरुवार को कहा कि दक्षिणी गाज़ा के खान यूनिस के पूर्वी क्षेत्र में एक हवाई हमले में एक छोटी बच्ची और उसके माता-पिता की मौत हो गई. बुधवार को गाज़ा सिटी और दक्षिणी गाज़ा में हुए हवाई हमलों में सात बच्चों की मौत हुई है.

इजराइल लगातार कर रहा है हमले

मेडेसिन सॉं फ्रोंटियर्स (MSF) ने बताया कि उसके चिकित्सा दलों ने इस हफ्ते गाज़ा में महिलाओं और बच्चों का इलाज किया, जो इज़राइली हवाई हमलों और गोलीबारी में घायल हुए थे. यह मदद सीजफायर लागू होने के लगभग छह सप्ताह बाद भी जारी है, यानी लगातार इजराइल हमले कर रहा है और सीजफायर का पालन नहीं कर रहा है.

गाजा के शहरों में किया गया इलाज

बुधवार से उत्तर और दक्षिण गाज़ा में महिलाओं और बच्चों का इलाज किया गया है, जिनके हाथ-पैर और सिर में फ्रैक्चर और गोली के घाव थे. MSF ने कहा कि इलाज गाज़ा सिटी (उत्तर) और रफ़ा (दक्षिण) के अस्पतालों और क्लिनिकों में किया गया था.

एक 9 साल की लड़की का इलाज गाज़ा सिटी के अस्पताल में हुआ है. उसके चेहरे पर गंभीर चोटें थीं, जो इजराइल के ड्रोन हमले की वजह से आई थी. सीजफायर समझौते के तहत, इज़राइल की सेना येलो लाइन तक पीछे हट गई है, हलाांकि अभी हमले करना नहीं छोड़े हैं.

इज़राइल और हमास दोनों ने एक-दूसरे पर संघर्षविराम उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, बावजूद इसके संघर्षविराम औपचारिक रूप से जारी है. इज़राइली सेना का दावा है कि 10 अक्टूबर से अब तक उसने उन लोगों को मार गिराया है जिन्हें वह आतंकवादी बताती है. सेना ने आरोप लगाया था कि ये लोग येलो लाइन पार कर इज़राइली सैनिकों पर हमला कर रहे थय

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

