Gaza: बच्चे पर गिरा एयरड्रॉप, ये Video देखकर दहल जाएगा दिल

Gaza News: गाजा में इजराइल ने जो हाल किए हैं, उससे आज पूरी दुनिया वाकिफ है. हर रोज लोगों की जान जा रही है. बीती रोज अलग-अलग घटनाओं में 34 लोगों की मौत हुई. मरने वालों में वे लोग ज्यादा थे जो खाना लेने के लिए कतार में खड़े थे. इजराइल ने उन लोगों पर अंधाधुन फायरिंग की. इस सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें मदद के लिए फेंका गया एक एयरड्रॉप लोगों पर गिरता दिख रहा है.

गाजा का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग एयरड्रॉप के पास खड़े दिख रहे हैं. इतने में ही एक एयरड्रॉप तेजी से नीचे आकर गिरता है, और एक बच्चा इसमें दब जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई है. इस घटना के वीडियो को काफी लोगों ने शेयर किया है.

An airdrop of aid fell on and killed a starving child in Gaza! Stop this aerial humiliation. Lift this siege. Open the crossings! Let the UN do the job. pic.twitter.com/97IBi4aEcn — Mohamad Safa (@mhdksafa) August 9, 2025

गाजा के लोगों में खौफ

गाजा के लोग खौफ के आलम में जी रहे हैं. इजराइल की कैबिनेट से शहर पर कब्जे का प्रस्ताव पास होने के बाद काफी लोग रात भर नहीं सो पाए. उन्हें लग रहा है कि इजराइल और तेजी से हमले करेगा और आगे बढ़ेगा. जिससे उनकी बाकि रहने की जगह भी खत्म हो जाएगी. इसके साथ ही अस्पतालों और दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचना लाज़मी है.

गाजा भुखमरी के हालात से गुजर रहा है. लोगों की भूख की वजह से जान जा रही है. हालांकि नेतन्याहू इसे झूठ करार देते आ रहे हैं. उधर हमास ने कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करने के लिए और आगे बढ़ेगा तो उसके और ज्यादा सैनिकों की जान जाएगी. इसके साथ ही संगठन ने नेतन्याहू पर अपनी निजी विचारधारा को आगे बढ़ाने का इल्जाम लगाया है.

अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जंग क्या रुख लेती है. क्योंकि, नेतन्याहू हमास का पूरी तरह से खात्मा चाहते हैं और उनके सामने बड़ा चैलेंज बंधक हैं. क्योंकि हमले तेज हुए तो ये हो सकता है कि हमास की कैद में इजराइली बंधकों की मौत हो जाए.