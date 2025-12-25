Advertisement
Gaza: क्यों बेइंतहा मुश्किल है सीजफायर का सेकेंड फेज लागू होना?

Gaza Ceasefire Second Phase: गाजा में सीजफायर का सेकेंड फेज लागू होना काफी मुश्किल साबित हो रहा है. अब रफाह में हुए ब्लास्ट ने हालात और नाजुक कर दिए हैं. इजराइल ने कहा है कि वह इस हमले का बदला जरूर लेगा.

 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 25, 2025, 08:12 AM IST

Gaza: क्यों बेइंतहा मुश्किल है सीजफायर का सेकेंड फेज लागू होना?

Gaza Ceasefire Second Phase: बुधवार को गाजा में एक विस्फोटक डिवाइस के धमाके में एक इजरायली सैनिक घायल हो गया. इसके बाद इजरायल ने हमास पर अमेरिका समर्थित संघर्षविराम (सीजफायर) के उल्लंघन का आरोप लगाया है. 

यह घटना उस नाज़ुक युद्धविराम के लिए एक और खतरे के रूप में सामने आई है, जो 10 अक्टूबर से लागू है और जिसे लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं. ज्ञात हो कि दूसरे फेज पर दोनों पक्षों की रज़ामंदी पर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में इस तरह की घटनाएं इस सीजफायर को और ज्यादा कमजोर र देती हैं.

हमास ने लगाया था इजराइल पर इल्जाम

इससे पहले हमास ने इजराइल पर इल्जाम लगाया था कि वह 900 से ज्यादा बार सीजफायर शर्तों का उल्लंघन कर चुका है. यह धमाका ऐसे वक्त पर हुआ है जब हमास के डेलिगेशन तुर्की की राजधानी अंकारा में तुर्की अधिकारियों से सीजफायर के दूसरे चरण को लेकर बातचीत कर रहे थे. हालांकि समझौता अब तक अधिकांश रूप से लागू रहा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया धीमी होती नजर आ रही है.

क्यों हैं सीजफायर का सेकेंड फेज मुश्किल

सीजफायर का दूसरा फेज और भी बड़ी चुनौतियों से जुड़ा है. इसमें गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती, एक तकनीकी शासकीय निकाय का गठन, हमास का निरस्त्रीकरण और इजरायली सैनिकों की आगे की वापसी जैसे मुद्दे शामिल हैं.

इस सभी मुद्दों पर दोनों पक्षों का पूरी तरह से सहमत होना इतना आसान नहीं है. हमास शायद न चाहे कि वह हथियार छोड़ दे और इजराइल किसी भी सूरत में गाजा से कब्जा नहीं हटाना चाहेगा. 

कैसे हुआ विस्फोट?

इजरायली सेना के मुताबिक, यह विस्फोट दक्षिणी गाजा के रफाह शहर में उस वक्त हुआ जब सैनिक एक सैन्य वाहन के पास कथित तौर पर उग्रवादी ढांचे को तबाह कर रहे थे. धमाके में एक सैनिक को मामूली चोट आई, जिसे अस्पताल ले जाया गया.

हमास ने बताई विस्फोट की वजह

हमास के वरिष्ठ नेता महमूद मर्दावी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह विस्फोट बिना फटे गोला-बारूद की वजह से हुआ और इस बारे में मध्यस्थों को पहले ही जानकारी दे दी गई थी. वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में इस घटना को सीजफायर का उल्लंघन बताया और कहा कि इजरायल उचित जवाब देगा.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

