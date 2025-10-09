Hamas और Israel सीजफायर पर राजी, लेकिन कब होगी बंधकों की अदला-बदली?

Gaza News: गाजा में इजराइल और हमास के बीच सीजफायर डील हो गई है. दोनों पक्ष ट्रंप के जरिए पेश किए गए प्रस्ताव पर राज़ी हो गए हैं. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बंधकों की अदला-बदली कब होगी?
Gaza News: इजराइल और हमास के बीच अब जंग रुक जाएगी. दोनों ने ट्रंप के जरिए पेश किए गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. अब इसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर बंधकों की अदला-बदली कब होगी? इस मसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है. उनका कहना है कि उन्हें यकीन है कि पकड़े गए सभी बंधक, जिनमें मृतकों के शव भी शामिल हैं, सोमवार तक वापस आ जाएंगे.
फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, और हमें लगता है कि वे सभी सोमवार को वापस आ जाएंगे. इसमें मरे हुए लोग भी शामिल होंगे. रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात बुधवार देर रात कही.
ट्रंप ने बताया कि इस योजना के तहत फिलिस्तीनी संगठन हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इज़राइल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक पीछे हटाएगा. उन्होंने कहा कि मिस्र में हुई वार्ताओं के बाद यह समझौता संभव हो पाया है. ट्रंप ने संकेत दिया कि यह समझौता पूरे मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता खोल सकता है.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,"यह सिर्फ गाज़ा की बात नहीं है, यह पूरे मध्य पूर्व में शांति का मामला है. मुझे लगता है कि ईरान भी इस पूरे शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा." ट्रंप ने कहा कि इस समझौते को लेकर दुनिया एकजुट हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि यह इज़राइल के लिए बेहतरीन है, मुसलमानों और अरब देशों के लिए शानदार है, और हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है."
ट्रंप ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि अगर इलाके में शांति कायम रहती है तो गाज़ा को फिर से एक समृद्ध इलाके के तौर पर विकसित किया जा सकता है. गाज़ा को फिर से बनाया जाएगा, और आस-पास के देश, जिनके पास बहुत संपत्ति है, वे इसमें मदद करेंगे.