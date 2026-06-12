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Gaza News: हमास के संस्थापकों में शामिल 71 साल के हसन यूसुफ को गुरुवार को इजरायली हिरासत से रिहा कर दिया गया. उनकी रिहाई की पुष्टि उनके बेटे ओवैस यूसुफ और हमास दोनों ने की है. हमास ने आधिकारिक बयान जारी कर यूसुफ और उनके परिवार को बधाई दी और बताया कि उन्होंने अपने जीवन के 20 साल से अधिक समय विभिन्न अवधियों में जेलों में बिताए हैं.
हसन यूसुफ को अक्टूबर 2023 से इजरायल की प्रशासनिक हिरासत में रखा गया था. प्रशासनिक हिरासत ऐसी व्यवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए और बिना औपचारिक आरोप तय किए हिरासत में रखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार भी उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया और न ही उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप सार्वजनिक किए गए. रिहाई के बाद उन्हें हेब्रोन के पास छोड़ा गया, जहां से सीधे इलाज के लिए रामल्ला के एक अस्पताल ले जाया गया.
समाचार एजेंसी एएफपी द्वारा देखे गए वीडियो में हसन यूसुफ अस्पताल के बिस्तर पर लेटे दिखाई दिए. वीडियो में उनका एक हाथ स्लिंग में नजर आया, हालांकि उन्हें यह चोट कैसे लगी, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. वीडियो में वह अपने परिजनों से कहते सुनाई दिए, “दर्द की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूं.” हसन यूसुफ को हमास के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है. उन्होंने 1987 में शेख अहमद यासीन और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े अन्य फिलिस्तीनी नेताओं के साथ मिलकर हमास की स्थापना की थी. वेस्ट बैंक में संगठन की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
हसन यूसुफ का नाम उनके बेटे मोसाब हसन यूसुफ की वजह से भी काफी चर्चित रहा है. मोसाब ने 1990 के दशक में हमास से दूरी बना ली थी और बाद में इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने लगे. उन्होंने 2010 में "Son of Hamas" नामक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और हमास से जुड़े अनुभवों का जिक्र किया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मोसाब ने इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई थीं. हसन यूसुफ की रिहाई ऐसे समय हुई है जब इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से तनाव और संघर्ष जारी है.