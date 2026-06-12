समाचार एजेंसी एएफपी द्वारा देखे गए वीडियो में हसन यूसुफ अस्पताल के बिस्तर पर लेटे दिखाई दिए. वीडियो में उनका एक हाथ स्लिंग में नजर आया, हालांकि उन्हें यह चोट कैसे लगी, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. वीडियो में वह अपने परिजनों से कहते सुनाई दिए, “दर्द की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूं.” हसन यूसुफ को हमास के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है. उन्होंने 1987 में शेख अहमद यासीन और मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े अन्य फिलिस्तीनी नेताओं के साथ मिलकर हमास की स्थापना की थी. वेस्ट बैंक में संगठन की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.