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20 साल से ज्यादा जेल में रहे हमास संस्थापक हसन यूसुफ इजरायली हिरासत से रिहा

Hassan Yousef Release: हमास के संस्थापकों में शामिल 71 वर्षीय हसन यूसुफ को इजरायली हिरासत से रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई की पुष्टि उनके बेटे ओवैस यूसुफ और हमास ने की है. हमास के अनुसार हसन यूसुफ ने अपने जीवन के 20 साल से अधिक समय विभिन्न अवधियों में जेल में बिताया है.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 12, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:15 PM IST
20 साल से ज्यादा जेल में रहे हमास संस्थापक हसन यूसुफ इजरायली हिरासत से रिहा

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