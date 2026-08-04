/हमास छोड़ेगा हथियार, इजरायल रोकेगा हमले? गाजा को लेकर सामने आया नया शांति प्लान

हमास ने किया ये ऐलान

इस बीच, हमास ने सोमवार को एक बयान जारी कर युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को लागू करने पर बनी सहमति के प्रति अपनी और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों की प्रतिबद्धता दोहराई. हमास ने कहा कि वह इस मामले पर म्लादेनोव और मध्यस्थता करने वाले देशों से स्पष्ट और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले गुरुवार को इस समझौते की घोषणा की थी. इसे पिछले साल हुए व्यापक युद्धविराम समझौते का हिस्सा बताया गया है. समझौते में इजरायल से सैन्य अभियान रोकने और हमास और गाजा में दूसरे सशस्त्र समूहों से उग्रवादी गतिविधियां बंद करने को कहा गया है. इसमें हथियार छोड़ने की संभावित प्रक्रिया की रूपरेखा भी बताई गई है. हालांकि, समझौते का मसौदा सामने आने के बाद इजरायल ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं जताईं और अमेरिका के सामने अपनी आपत्तियां रखीं.