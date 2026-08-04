/हमास छोड़ेगा हथियार, इजरायल रोकेगा हमले? गाजा को लेकर सामने आया नया शांति प्लान

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Hamas Disarmament Gaza Deal: गाजा में सीजफायर और हमास के हथियार छोड़ने को लेकर कूटनीतिक कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं. 'बोर्ड ऑफ पीस' के एक अधिकारी ने सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की. यह बैठक हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों द्वारा हथियार छोड़ने से जुड़े एक नए समझौते पर केंद्रित थी. 'बोर्ड ऑफ पीस' के मुताबिक, गाजा के लिए उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेनोव ने नेतन्याहू और उनकी टीम के साथ विस्तार से चर्चा की. संगठन ने कहा कि उसका लक्ष्य गाजा में पूरी तरह से हथियार खत्म करना और सशस्त्र बल द्वारा संचालित व्यवस्था को नागरिक शासन से बदलना है.
बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि म्लादेनोव ने नेतन्याहू से गाजा पट्टी में इजरायली हमले रोकने की भी गुजारिश की. उनका मानना है कि हमास को निहत्था करने के समझौते को आगे बढ़ाने के लिए गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकना ज़रूरी है. म्लादेनोव और उनकी टीम इजरायल पर हमले रोकने का दबाव बना रही है ताकि हमास और अन्य गुटों को निहत्था करने की प्रक्रिया पर बातचीत आगे बढ़ सके.
हमास ने किया ये ऐलान
इस बीच, हमास ने सोमवार को एक बयान जारी कर युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को लागू करने पर बनी सहमति के प्रति अपनी और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों की प्रतिबद्धता दोहराई. हमास ने कहा कि वह इस मामले पर म्लादेनोव और मध्यस्थता करने वाले देशों से स्पष्ट और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले गुरुवार को इस समझौते की घोषणा की थी. इसे पिछले साल हुए व्यापक युद्धविराम समझौते का हिस्सा बताया गया है. समझौते में इजरायल से सैन्य अभियान रोकने और हमास और गाजा में दूसरे सशस्त्र समूहों से उग्रवादी गतिविधियां बंद करने को कहा गया है. इसमें हथियार छोड़ने की संभावित प्रक्रिया की रूपरेखा भी बताई गई है. हालांकि, समझौते का मसौदा सामने आने के बाद इजरायल ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं जताईं और अमेरिका के सामने अपनी आपत्तियां रखीं.
मध्यस्थता करने वाले देशों ने इजरायली हमलों पर नाराजगी जताई
स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार रात और रविवार के बीच गाजा में इजरायली हमलों में 17 लोग मारे गए. खबर है कि सोमवार को गाजा में कोई हवाई हमला नहीं हुआ. मिस्र, कतर और तुर्की—जो गाजा युद्धविराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने इजरायली हमलों की निंदा की है. तीनों देशों ने स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर हमलों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन बताया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे इजरायल पर युद्धविराम समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का दबाव डालें.