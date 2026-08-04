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हमास छोड़ेगा हथियार, इजरायल रोकेगा हमले? गाजा को लेकर सामने आया नया शांति प्लान

Hamas Disarmament Gaza Deal: गाजा में सीजफायर के अगले चरण और हमास के निरस्त्रीकरण को लेकर निकोले म्लादेनोव ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और गाजा में हमले रोकने की गुजारिश की. इस बीच, हमास ने युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 04, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:55 AM IST
हमास छोड़ेगा हथियार, इजरायल रोकेगा हमले? गाजा को लेकर सामने आया नया शांति प्लान

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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