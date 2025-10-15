Hamas ने 8 लोगों को सरेआम उतारा मौत के घाट, लगा था गंभीर इल्जाम

Hamas Execute People: गाज़ा में सोमवार को हमास ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें आठ लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर घुटनों के बल बैठा दिखाया गया और फिर सड़क पर गोली मार दी गई. हमास ने इन लोगों को 'गद्दार और अपराधी' बताकर गोली मारी. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग दूसरे क्लैन के जुड़े हुए थे जो इजराइल की मदद कर रहे थे और साथ ही हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे थे.

हमास के एग्जीक्यूशन का वीडियो वायरल

यह वीडियो उस समय सामने आया जब गाज़ा में हमास की सेफ्टी यूनिट्स और फ़िलिस्तीनी क़बीलों के बीच झड़पें हुईं. यह झड़पें अमेरिका के जरिए कराए गए सीजफायर के पांचवे दिन हुई हैं.

हमास ने गाजा पर फिर से किया कंट्रोल

मंगलवार को हमास ने गाज़ा पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया था, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कराए गए संघर्षविराम के तहत इस समूह को निरस्त्र करने बात की गई थी. हालांकि गाजा के ज्यादातर इलाके पर इजराइली सेना का कब्जा है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, इज़रायली सेना ने तस्दीक की कि गाज़ा में बंधक बनाए गए चार और लोगों के शव रेड क्रॉस को सौंपे गए हैं. इससे पहले चार अन्य लोगों को रिहा किया गया था और 20 जीवित बंधक सुरक्षित वापस लौट चुके है.

उत्तरी गाजा में इजराइली सेना की वापसी

उत्तरी गाज़ा में, जब इज़रायली सेना गाज़ा सिटी से वापस लौटी, तो हमास के नकाबपोश पुलिसकर्मी सड़कों पर गश्त करते देखे गए. सोमवार को जब रिहा हुए क़ैदी गाज़ा लौटे, तो भीड़ को कंट्रोल करने में हमास की ब्रिगेड्स ने मदद की.

हमास ने एक नई सेफ्टी यूनिट 'डिटरेंस फ़ोर्स' बनाई है, जो आर्म्ड फोर्सेसन और गिरोहों पर कार्रवाई कर रही है. बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ गिरोहों को इज़रायल का समर्थन हासिल है.

2007 से गाजा पर कंट्रोल

हमास 2007 से गाज़ा पर नियंत्रण बनाए हुए है, जब उसने प्रतिद्वंद्वी संगठन फ़तह को पराजित किया था. इज़रायल ने दोहराया है कि भविष्य में बनने वाली गाज़ा सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी.