Hamas आज करेगा बंधकों की रिहाई? बीते रोज किया था बड़ा ऐलान

Hamas expected to release hostages: हमास आज जिंदा बंधकों की रिहाई करने वाला है. एग्रीमेंट के हिसाब से हमास 20 बंधकों को छोड़ेगा इसके बदले में इजराइली सरकार को 2 हजार फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करेगा.
Hamas expected to release hostages: हमास से उम्मीद की जा रही है कि वह आज बंधकों को रिहा करेगा. उसने बीती रोज इस बात का ऐलान किया था कि वह ट्रंप की मीटिंग से पहले जिंदा बंधकों को इजराइल से सुपुर्द कर देगा. ये बंधक वे हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाया गया था.
इजराइल और हमास के सीजफायर एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद यह दूसरा डेवलपमेंट होने वाला है. क्योंकि, इससे पहले इजराइल ने अपनी सेना को पीछे हटाने का काम किया था. बीती रोज हमास ने बयान जारी करते हुए कहा था कि वह एग्रीमेंट के हिसाब से बंधकों की रिहाई करेगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले फेज में हमास 20 बंधकों को रिहा करने वाला है. इसके बदले में इजराइल को 2 हजार फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा. हमास के अधिकारी उसामा ने कहा था कि साइन किए गए समझौते के मुताबिक, कैदियों की अदला-बदली सोमवार सुबह शुरू होनी है.
आज यानी सोमवार दोपहर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाल सागर के तटीय शहर शर्म अल-शेख में 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे. मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गाजा पट्टी में चल रही जंग को समाप्त करना, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता स्थापित करना तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के एक नए दौर की शुरुआत करना है.
युनाइडेट नेशन्स महासचिव एंतोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने की पुष्टि की है.