Hamas ने 2 बंधकों को IDF को सौंपा, सीजफायर से अब तक कितनों को रिहा कर चुका है सगंठन?

Israel Hamas Hostage Exchange: इज़राइल की सेना ने गुरुवार को बताया कि फ़िलिस्तीनी लड़ाकों ने दो और बंधकों के अवशेष (शव) सौंप दिए हैं. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हालिया संघर्षविराम (सीज़फायर) समझौता जारी है, भले ही इस हफ्ते गाजा पर इज़राइल के हमले हुए हों. सेना के मुताबिक, इन दोनों की लाशों को रेड क्रॉस को सौंपा गया है, जिसके बाद उन्हें इज़राइली सैनिकों ने देश में लाकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

इजराइल के पीएमओ का आया बयान

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने देर रात इस बात की तस्दीक की कि ये अवशेष सहार बारुख और अमीरम कूपर के हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान अगवा किया गया था. इस हमले के बाद से ही इजराइल ने गाजा पर अंधाधुन हमले किए थे, जिसमें अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने बंधक लौटा चुका है हमास?

हमास अब तक सीजफायर शुरू होने के बाद से 17 बंधकों के शव लौटा चुका हैृ. वहीं, इज़राइल ने 195 फ़िलिस्तीनियों की लाशें गाजा अधिकारियों को सौंपी हैं, लेकिन उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया है. अभी यह साफ नहीं है कि ये लोग 7 अक्टूबर के हमले के दौरान मारे गए थे, इज़राइली हिरासत में मरे या युद्ध के दौरान सैनिकों के जरिए बरामद किए गए. गाजा के स्वास्थ्य अधिकारी डीएनए किट की कमी की वजह से उनकी पहचान करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं.

सहार बारुख इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाले थे, जब उन्हें किब्बुत्ज़ बे'एरी से अगवा किया गया. उनके भाई इदान उसी हमले में मारे गए थे. सहार की मौत तीन महीने बाद एक असफल बचाव अभियान में हुई, उस समय वह 25 साल के थे.

अमीरम कूपर, 84 वर्षीय अर्थशास्त्री और किब्बुत्ज़ निर ओज़ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे. उन्हें उनकी पत्नी नूरित के साथ अगवा किया गया था, जिन्हें 17 दिन बाद रिहा कर दिया गया. जून 2024 में इज़राइली अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि कूपर की गाजा में हत्या कर दी गई थी.

गाज़ा में रातभर हुए हमले

दक्षिण गाजा के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को रातभर के इज़राइली हमलों में कम से कम 40 लोग घायल हुए. नासर अस्पताल के नर्सिंग विभाग के प्रमुख मोहम्मद साअर ने कहा कि खान यूनिस से 40 घायल मरीज अस्पताल में लाए गए थे. इज़राइली सेना का कहना है कि उसने खान यूनिस में आतंकी ढांचे पर हमला किया जो सैनिकों के लिए खतरा बन रहे थे. यह इलाका मौजूदा वक्त में इज़राइली सेना के कंट्रोल में हैं.