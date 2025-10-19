Advertisement
Hamas को लेना होगा ये कदम, तब तक नहीं रुकेगी गाजा की जंग, नेतन्याहू की वॉर्निंग

Netanyahu on Ceasefire: इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि जब तक हमास हथियार नहीं डालता है तब तक यह जंग नहीं रुकने वाली है. फिलहाल बंधकों की अदला-बदली जारी है और इजराइल चाह रहा है कि जल्द सीजफायर एग्रीमेंट का दूसरा फेज लागू किया जाए.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 19, 2025, 08:14 AM IST



Netanyahu on Ceasefire: इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि गाज़ा में युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमास को पूरी तरह निरस्त्र नहीं किया जाता और गाज़ा पट्टी का सैन्यीकरण समाप्त नहीं हो जाता.

बंधकों की लाशें सौंपी

यह बयान उस समय आया जब हमास के सशस्त्र विंग, इज़्ज़ुद्दीन अल-क़सम ब्रिगेड ने शनिवार रात दो और बंधकों के शव सौंपे. यह कदम अमेरिका के जरिए करवाए गए युद्धविराम समझौते के तहत उठाया गया था. नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार, रेड क्रॉस की एक टीम ने हमास से दोनों बंधकों की लाशें हासिल कीं और उन्हें गाज़ा  में मौजूद इज़राइली बलों को सौंपा, जहां से उन्हें पहचान के लिए इज़राइल ले जाया गया.

गाज़ा में मौजूद मारे गए बंधकों की लाशों का मुद्दा सीजफायर के पहले फेज के लागू होने में बाधा बना हुआ है. इज़राइल ने रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलने की शर्त बंधकों के लाशों की बरामदगी से जोड़ दी है.

सीजफायर का दूसरा फेज बेहद जरूरी: नेतन्याहू

नेतन्याहू ने कहा कि सीजफायर के दूसरे फेज को पूरा करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें हमास को निरस्त्र करना और गाज़ा पट्टी को असैन्य बनाना शामिल है. उन्होंने कहा ,"जब यह काम पूरा हो जाएगा- उम्मीद है आसानी से, लेकिन अगर नहीं तो कठिन तरीक़े से तब युद्ध खत्म होगा. उन्होंने यह बयान इज़राइल के दक्षिणपंथी चैनल 14 पर दिया.

हमास का विरोध, अमेरिका की चेतावनी

हमास अब तक इस विचार का विरोध कर रहा है और सीजफायर लागू होने के बाद से गाज़ा पर अपना कंट्रोल फिर से मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय (US State Department) ने शनिवार को कहा कि उसे रिपोर्ट मिली हैं कि हमास जल्द ही गाज़ा में नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहा है, जिसे सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा.

अमेरिका ने वॉर्निंग दी,"अगर हमास ऐसा हमला करता है, तो गाज़ा के लोगों की रक्षा और युद्धविराम की साख बचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. हालांकि, अमेरिका ने यह नहीं बताया कि वह कौन से कदम उठाएगा या किस लक्ष्य को निशाना बनाया जाएगा."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

