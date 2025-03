Hamas ने बंधकों का जारी किया वीडियो, घबराकर नेतन्याहू ने कही ये बात; Video

Hamas Video: हमास ने इजरायली-अर्जेंटीना बंधक एतान हॉर्न का एक वीडियो जारी किया है, जिसका 7 अक्टूबर 2023 को अपहरण कर लिया गया था और तब से उसे गाजा पट्टी में रखा गया है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, वीडियो में मौजूद 38 साल के एतान को अपने बड़े भाई इयर से अलग होते हुए दिखाया गया है, जिसका भी अपहरण कर लिया गया था, उसे सीजफायर डील में रिहा किया गया है.

फुटेज में बंधक सागुई डेकेल-चेन भी शामिल है, जिसे इएयर के साथ मुक्त किया गया है, तथा दो अन्य बंधकों के चेहरे धुंधले हैं. वीडियो में, एतान गुजारिश करते नजर आ रहे हैं कि सभी को बाहर निकालो और परिवारों को अब अलग मत करो." इसके साथ ही उसने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गुजारिश की है कि बचे बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सीजफायर समझौते के दूसरे फेज पर आगे बढ़ें.

जवाब में, नेतन्याहू के ऑफिस ने वीडियो को "हमास का गलत प्रचार" बताते हुए इसकी निंदा की है, जिसमें "बंधकों को मनोवैज्ञानिक जंग के संदेश देने के लिए मजबूर किया जा रहा है." बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि "इजराइल पीछे नहीं हटेगा" और "सभी बंधकों को वापस लाने, साथ ही सभी युद्ध लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर एक कोशिश जारी रखेगा.

The Horn family has authorized the publication of the terrorist propaganda video and released this statement:

"It breaks our heart to see Eitan in this difficult situation, saying goodbye to his brother, Iair, who is being freed while Eitan remains held in Hamas hell for 512… pic.twitter.com/ILdyNFJNs1

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) March 1, 2025